Марго Робби сыграет куклу Барби

Слухи вокруг кинофраншизы от производителя игрушек Mattel и не думают утихать. Сначала идею реализации фильма о знаменитой блондинке - кукле Барби - и права на сценарий комедии (!) были проданы кинокомпании Sony, а на роль главной звезды была выбрана Эми Шумер!

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, следом в списке основных кандидатов числилась Энн Хэтэуэй. И вот очередная "теория вероятности" от журналистов из Variety. Как утверждает издание, продюсированием картины займется все-таки Warner Brothers, которые, в свою очередь, рекомендовали на звездную роль Марго Робби. В случае успеха проект станет для актрисы началом очередной многомиллионной франшизы.

В настоящее время роскошная блондинка снимается у Квентина Тарантино "В однажды в Голливуде" в амплуа актрисы Шэрон Тейт. А совсем скоро ее можно будет увидеть в роли Елизаветы I в драме "Две королевы", которая вновь сделает 28-летнюю австралийку основной фавориткой сезона больших кинонаград.

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