Адель заработала 11 миллионов долларов, ничего при этом не делая

Хотите зарабатывать несколько миллионов долларов в год, не выходя из дома? Наверняка хотите, но не знаете как. Зато Адель знает: за год певица заработала более 11 миллионов долларов (сумма после вычета налогов), учитывая то, что она не ездила в тур и не выпускала альбомы. Журналисты выяснили, что в день доход звезды составляет 31 тысячу долларов - неплохой заработок для молодой мамы.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, сейчас Адель проводит все больше времени с шестилетним сыном Анджело. И неплохо зарабатывает, будучи молодой мамой. Но как ей удается? Оказывается, что две компании, которые следят за продажами альбомов певицы и использованием ее материалов, Melted Stone Ltd. и Melted Stone Publishing Ltd., отлично работают. Первая компания заработала 631 тысячу долларов, а вторая - 10,7 миллиона долларов.

30-летняя певица может стать одной из самых богатых в шоу-бизнесе, так как на ее счету в банке лежат 53,5 млн. долларов США.

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