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5 октября 2018 13:34

Назван самый дорогой модный бренд в мире

Согласно рейтингу Interbrand, модный Дом Louis Vuitton признан самым дорогостоящим люксовым брендом среди других модных торговых марок. Такой вывод эксперты сделали, основываясь на финансовых показателях, потребительских расходах и конкурентоспособности мировых модных Домов. По сравнению с предыдущими годами, Louis Vuitton поднялись в рейтинге с 19 на 18 место. В пятерку лучших же вошли компании Apple, Google, Amazon, Microsoft и Coca-Cola. Однако самым быстроразвивающимся сектором в этом году была признана мода.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, бренд Chanel оказался вторым и занял в рейтинге 23 место. За ним сразу же следуют Gucci, у которых тоже есть продвижения: модный Дом прыгнул с 51 на 39 место. Такой рост сегмента роскоши обусловлен увеличением расходов в Китае и в других развивающихся странах, а также грамотными рекламными кампаниями, которые смогли привлечь к покупке люксовых брендов молодую аудиторию.

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