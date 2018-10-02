Новое лицо YSL Beauté - Кайя Гербер - ФОТО

Дочь Синди Кроуфорд, юная модель Кайя Гербер - новый амбассадор YSL Beauté: теперь новинки в макияже марки будет представлять именно она. К слову, уже известно, что первая рекламная кампания Кайи появится в январе наступающего года - модель объявлена лицом знаменитой увлажняющей помады Rouge Volupté Shine, а также линейки Touche Éclat и туши Mascara Volume Effer Faux Cils.

Как сообщает Lady.Day.Az, вся команда Yves Saint Laurent (начиная от креативного директора по макияжу Тома Пешо и заканчивая автором кампании фотографом Дэвидом Симсом и генеральным директором марки Стефаном Бези) в восторге от сотрудничества с Кайей. Она сама называет новое назначение "знаменательным этапом" - роковой дерзкий дух YSL ей очень близок.

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