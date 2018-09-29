Как стать блогером в Instagram? - Важные советы - ФОТО

Instagram - фабрика звезд современного мира. Эта, на первый взгляд обычная, социальная сеть помогла огромному количеству людей стать Интернет-знаменитостями, обрести славу за короткий промежуток времени. Instagram-блогеры - обрели настолько глобальное влияние, что забыть об их существовании стало просто невозможно.

Наше поколение - настоящие счастливчики. Сегодня и вправду славы можно добиться без связей и выдающегося таланта. Надежным помощником в этом станут социальные сети. Instagram - место, где пробиться на вершину Олимпа может каждый, здесь у всех равные шансы, вне зависимости от социального положения и финансовых возможностей. Хотя такие черты характера как железная хватка, целеустремленность, высокая продуктивность, неисчерпаемая фантазия - тоже играют огромное значение.

Достигнуть славы? Заработать денег? Стать популярным и знаменитым? Громко заявить на весь мир о себе? Все это можно с помощью социальной сети. Но при этом многих волнует вопрос - как же это сделать? Как стать успешным блогером Instagram?

Конечно, сейчас у вас возникают вопросы - почему именно Instagram ? Почему не другая какая-нибудь социальная сеть?

1. Instagram - одна из самых новых социальных сетей. При этом она уже стала очень популярной. В связи с этим делаем вывод, что пользователи Instagram - молодые, мобильные, идут в ногу с мировым прогрессом.

2. Целевое ядро социальной сети Instagram женского пола. Это красавицы от двадцати до сорока лет, которые живут в огромных мегаполисах. С этого делаем вывод - они много покупают и выступают ориентиром модных трендов современного мира.

3. Пиар-технологии, используемые в сети Instagram, -абсолютно бесплатные. Если имеете желание или цель стать знаменитыми - Instagram поможет это сделать даже без денег.

4. Если верить всемирной статистике, Instagram - социальная сеть с наиболее сильной динамикой развития.

Определение своего места - важно, чтобы стать востребованным блогером

Главный критерий, от которого зависит ваш успех в Instagram - это правильный выбор своей позиции и ориентированной аудитории. То есть, нужно найти свое место в этом потоке. Сегодня существует достаточно большая конкуренция в этой социальной сети. Если вы чувствуете, что еще не имеете достаточного опыта, чтобы сразить публику на повал в популярном направлении, то просто выберете место с минимальной конкуренцией.

Грубо говоря, найдите пустой стульчик, куда удобно будет сесть. Сегодня, чтобы стать популярным в Instagram, уже недостаточно быть просто интересной и неординарной личностью. Нужно выделяться на фоне остальных "необычных" - а это уже достаточно сложная задача, особенно если цель добиться быстрого успеха.

Так что, первая задача - это выбрать направление, которое было бы вам интересным и, конечно же, приносило бы удовлетворение. Далее, если вариантов оказалось несколько, чтобы определиться - займитесь мониторингом потенциальных конкурентов. Чем больше конкурентов в отрасли - тем меньше имеете шансов в ней для большего развития.

Определенияепотенциальных конкурентов

Наверное, для большинства понятно само собою, что прежде чем реализовать себя в той или иной отрасли, направлении - нужно перешерстить рынок от "А" до "Я". В данном случае, конечно, не рынок, а людей которые преуспели и являются для вас потенциальными конкурентами. Также мониторинг необходим для того, чтобы определить, насколько много усилий и труда придется потратить для реализации себя в выбранном направлении.

От результата вашего небольшого мониторингового исследования и будет зависеть окончательное решение - какой "маршрут", тему для продвижения выбрать. Кстати, подобные исследования нужно проводить систематически, не только на этапе запуска проекта.

Целевая аудитория

Обязательно определитесь с тем, кто является вашей целевой аудиторией. Нужно знать, на мнение каких людей вы рассчитываете, кто должен стать вашими подписчиками. И самое главное, нужно узнать, зарегистрированы ли они в Instagram.

Далее, создавая и ведя свой профиль, ориентируйтесь на их интересы и предпочтения. Помните о том, что основная аудитория Instagram - это женщины, большинство из которых живут в больших городах. Соответственно тематика, должна быть им интересной. Выбирая тематическую стратегию, можно воспользоваться несколькими вариантами - первое, ориентироваться на общие темы, второе - узкопрофильные.

И помните, что самое главное, это не техническая сторона вопроса, а качественная. Ваша страница обязательно должна быть захватывающей и интересной. Не бойтесь новых решений, образов. Будьте оригинальны и точно станете интересными читателю.

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