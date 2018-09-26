Michael Kors купил Versace за 2 млрд долларов

Люксовый холдинг Michael Kors Holdings Ltd купил итальянский бренд Versace. Сумма сделки составила $2,12 млрд. Michael Kors Holdings также получил все доли, принадлежавшие членам семьи основателя модного Дома Джанни Версаче. Об этом Lady.Day.Az сообщает со ссылкой на Glamour.ru.

По словам Донателлы Версаче, которая возглавляла бренд после смерти модельера, ее семья получит доли в объединенном холдинге и будет принимать участие в дальнейшем развитии модного Дома. В частности, Донателла продолжит исполнить обязанности креативного директора бренда, а во главе компании останется ее нынешний исполнительный директор Джонатан Эйкройд.

"Это очень волнительный момент для марки Versace. Прошло более двадцати лет с тех пор, как я с моим братом Санто и дочерью Аллегрой возглавили компанию. Мы очень рады присоединиться к модному холдингу, возглавляемому Джоном Айдолом, которого я всегда считала провидцем в мире моды, а также сильным и страстным лидером. Мы считаем, что наше присоединение станет залогом долгосрочного успеха Versace", - рассказала Донателла Версаче.

"На протяжении более сорока лет Versace является воплощением итальянской моды. Мы рады, что Versace теперь часть нашей семьи. Учитывая ресурсы нашего холдинга, мы полагаем, что доходы Versace возрастут до 2 млрд долларов", - комментирует Джон Айдол, председатель и главный исполнительный директор Michael Kors Holdings Limited.

После закрытия сделки Michael Kors Holdings Limited будет называться Capri Holdings Limited - в честь итальянского острова Капри.

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