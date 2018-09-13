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13 сентября 2018 21:00

В Баку состоится показ нового бренда Najiba Design - ФОТО

22 сентября молодой дизайнер-модельер Наджиба Исмаилова представит коллекцию осень-зима 2018/2019 своего бренда Najiba Design.

Как сообщает Lady.Day.Az, Наджиба, с детства мечтавшая стать дизайнером, уже более 12 лет в этой сфере и является основателем школы моды "ModArt Fashion school", где ведет уроки дизайна одежды, иллюстрации и шитья.

Первую коллекцию своего бренда Наджиба посвятила женщинам, живущим сегодняшним днем. Представленные преимущественно в стиле бохо одежда и аксессуары, по замыслу дизайнера отражают свободный дух проживающих яркую жизнь женщин.

Также на мероприятии будут представлены капсульные коллекции студентов "ModArt Fashion school".

Отметим, что показ состоится в 19:00 в Excelsior Hotel & Spa Baku.   

Н. Гасымова

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