Дочь Мадонны дебютировала на подиуме

В отличие от остальных детей знаменитых родителей Лурдес Леон не появляется в светских хрониках и звездой стритстайла она тоже не стала. Судя по всему 21-летняя дочь Мадонны решила исправить ситуацию и попробовала свои силы в модельной индустрии.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, девушка прошлась по подиуму в рамках показа Gypsy Sport на Неделе моды в Нью-Йорке. Дебют оказался эффектным. Лурдес появилась на шоу в бра из цепочек и ракушек и рваных джинсах.

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