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11 сентября 2018 13:00

Как стать блогером и начать зарабатывать деньги? - ФОТО

Блогеры - это люди, которые просто рассказывают о своей жизни и зарабатывают на этом уйму денег. Попробуй, возможно, это получится и у тебя?

Соцсети заполонили всю нашу жизнь: и работу, и свободное время. Больше всего внимания, согласно статистике, мы уделяем не сообщениям друзей и даже не новостям, а так называемым лидерам мнений. Это люди, которые чем-то заинтересовали огромную аудиторию и теперь рекламодатели платят им просто за упоминание своего товара в записи. 

Lady.Day.Az со ссылкой на Edinstvennaya.ua, представляет несколько шагов, которые помогут тебе стать блогером. 

Найди фишку

У каждого блогера есть своя фишка. Например, многие готовят, но мало кто готовит вкусно и при этом диетично. Или только веганские блюда, красивые и сытные при этом. Каждая мелочь может привлечь к тебе огромную аудиторию, если ты делаешь что-то немного не так, как все.

Выбери то, что лучше всего у тебя получается, придумай к этому занятию особенность и продвигай его. 

Придумай, как подать

Все мы воспринимаем информацию по-разному: кому легче воспринимать картинки, кому - запахи, а кому и просто текст. Подавать информацию мы тоже умеем по-разному и в какой-то одной подаче наиболее сильны. 

Если ты обаятельна, веди YouTube канал, если лаконична и остра на язык - Twitter, если умеешь красиво фотографировать - Instagram, если хорошо пишешь - Facebook или личный блог. 

Постоянно совершенствуй свое умение, чем больше подписчиков, тем идеальнее должен быть твой стиль. 

Заяви о себе

Редко кто ходит по блогам в поисках новенького блогера. Некоторое время придется много общаться в комментариях, апеллируя к своему блогу (если вы считаете, что глютен вреден, в моем блоге есть отличный диетический рецепт хлеба). Так ты скорее заинтересуешь потенциальных подписчиков и они станут тебя читать или смотреть. 

Не стесняйся предлагать

Работодатели тоже не сразу замечают блогеров, хотя и ищут их. Есть несколько сервисов, где можно зарегистрировать свой блог и подавать запросы на участие в рекламных кампаниях, например, Publicfast.

А уже после участия в нескольких кампаниях тебя станут замечать и приглашать чаще. 

Быть блогером - не значит получать деньги ни за что. Но это возможность получать деньги за то, что искренне любишь. 

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


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