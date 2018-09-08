Самые красивые модели спешат на кастинг Victoria's Secret - ФОТО

Началась подготовка к самому ожидаемому бельевому шоу года, которое объединяет на одном подиуме самых красивых женщин планеты. Рядом с нью-йоркским офисом Victoria's Secret концентрация длинноногих моделей на один квадратный метр превышает норму. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, сюда на кастинг приехали девушки со всего мира, мечтающие пройтись по подиуму с крыльями. Что касается образов, модельный стритстайл верен своим канонам: джинсы скинни, кроп-топы, мини-юбки, модная сумочка и обязательно каблуки. Обилие черного цвета и никакого оверсайза.

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