8 сентября 2018

отправить статью
6 идей, как носить латекс, чтобы выглядеть стильно этой осенью <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:00

  • 95
6 идей, как носить латекс, чтобы выглядеть стильно этой осенью - ФОТО
Самые красивые модели спешат на кастинг Victoria's Secret <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

09:11

  • 167
Самые красивые модели спешат на кастинг Victoria's Secret - ФОТО
КультГид Lady.Day.Az: Французские кинопятницы в Баку продолжаются

Опросы

7 сентября 19:24

  • 228
КультГид Lady.Day.Az: Французские кинопятницы в Баку продолжаются

8 сентября 2018 09:11

Самые красивые модели спешат на кастинг Victoria's Secret - ФОТО

Началась подготовка к самому ожидаемому бельевому шоу года, которое объединяет на одном подиуме самых красивых женщин планеты. Рядом с нью-йоркским офисом Victoria's Secret концентрация длинноногих моделей на один квадратный метр превышает норму. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на  Bazaar.ru, сюда на кастинг приехали девушки со всего мира, мечтающие пройтись по подиуму с крыльями. Что касается образов, модельный стритстайл верен своим канонам: джинсы скинни, кроп-топы, мини-юбки, модная сумочка и обязательно каблуки. Обилие черного цвета и никакого оверсайза.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 167

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

7 сентября 10:28

  • 298
Четыре музы Тома Форда на американской Неделе моды - ФОТО

Карьера

20 августа 11:00

  • 890
5 признаков того, что вы работаете в правильном месте - ФОТО

Карьера

11 августа 11:20

  • 453
Что нужно знать о новой книге Джастина Тимберлейка? - ФОТО