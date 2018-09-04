15 привычек, которые сделают вас умнее - ФОТО

Быть умным - здорово, но это не происходит в одночасье. Некоторым везет, и они рождаются гениями, но большинство образованных и талантливых людей имеют привычки, способствующие развитию интеллекта. Независимо от того, на каком поприще они тренируют разум - в управлении, бизнесе, искусстве или другой области, - умники ежедневно бросают вызов самим себе. Да, это труд, причем непростой. Но если вы пересмотрите привычную рутину ради роста IQ, вы вскоре заметите результаты и поймете, что оно того стоило.

Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru представляет 15 привычек, которые помогают набираться ума и при этом очень просты:

1. Задавайте вопросы

Не принимайте на веру и не соглашайтесь сразу с тем, что вам говорят: спрашивайте, гуглите, ищите истину - она рядом. Главная проблема современности не в невежестве, а в иллюзии знаний, ставшей нормой в наши дни. Вопросы и искреннее любопытство переведут поступающую информацию с поверхностного уровня до исчерпывающей уверенности.

2. Читайте как можно больше

Сделайте это привычкой: речь о серьезном чтении, а не селебрити-сплетнях и онлайн-списках. Книги, познавательные журналы, лонгриды на сайтах - правильный выбор. Даже если это всего лишь часть главы ежедневно, придерживайтесь личного графика чтения, и ваш интеллект будет обогащаться. И, кстати, ученые рекомендуют читать с утра - лучше усваивается.

3. Узнайте, что вас мотивирует

Позвольте мозгу использовать ресурсы, которые ему нравятся. Найдите формат, который вас увлекает и, соответственно, стимулирует развитие интеллектуальных навыков - будь то подкасты, видеоуроки или газеты.

4. Общайтесь с умными людьми

Необязательно, чтобы они были умнее вас, важно то, что у них всегда найдутся интересные вещи, которые можно обсудить. Интеллектуалы уже знают, как питать свой мозг, поэтому проводить время с ними очень полезно, чтобы не только перенимать знания, но и стиль обучения.

5. Помните, что каждый эксперт был когда-то новичком

С каждой возможностью узнать новое вы становитесь умнее. Доверьтесь постоянному притоку знаний - жизнь никогда не устанет преподавать, если, конечно, вы хотите учиться.

6. Уделяйте время размышлениям

Мы все легко отвлекаемся от одной вещи к другой, не разобравшись как следует в истинной сути поступившей информации. Привыкайте брать паузы на обдумывание приобретенного знания, это важная часть процесса обучения.

7. Тренируйте не только ум, но и тело

Заботясь о развитии интеллекта, не забывайте о правильном питании и упражнениях - мозг и тело всегда работают в тесном взаимодействии. Качество ума напрямую зависит от здоровья, общей бодрости и мышечного тонуса.

8. Дисциплинируйте себя, чтобы стать продуктивнее

Вдобавок к сказанному стоит отметить, что физическая активность приучает к дисциплине, что обещает продуктивное освоение полезных привычек. Быть занятым и быть продуктивным - две разные вещи. Будущее, о котором вы грезите, зависит от того, чем вы заняты прямо сейчас: умные люди не откладывают на завтра то, что могут сделать сегодня.

9. Придумывайте новые идеи

Заведите блокнот или аккаунт на сервисе вроде Evernote, чтобы записывать/зарисовывать идеи, которые приходят в голову, - желательно ежедневно. Дайте волю самым безумным проектам - творчество вдохновляет мыслить по-новому. Регулярно просматривайте свои идеи и редактируйте, если захочется. Вполне возможно, однажды настанет время для их реализации.

10. Ведите дневник

Еще один верный способ стать умнее - вы учитесь на личном опыте. Доказано групповыми исследованиями, что несколько минут, потраченные на то, чтобы отразить события и мысли дня в письменной форме, повышают мозговую мощь.

11. Делайте что-то, что вас пугает

Преодолевая страх, вы становитесь храбрее, умнее и устойчивее к жизненным испытаниям. Иногда впечатляющие и даже грандиозные достижения становятся результатом того, что вас ужасно пугало, - вспомнив, вы осознаете, что и мысли такой не допускали, а сейчас заслуженно гордитесь собой.

12. Замените телевизор онлайн-обучением

Займитесь в свободное время чем-то более полезным для ума, чем зависание в соцсетях или многочасовое погружение в сериалы. Интернет переполнен удивительными инструментами обучения, чтобы развивать мозг, карьеру и вообще жизнь - выбирайте на свой вкус курсы, уроки, тесты, программы и развивающие практики.

13. Делитесь тем, что знаете

Изучение нового благотворно для развития интеллекта, а обмен приобретенными знаниями удваивает эффективность процесса - не скупитесь передавать другим то, чему научились.

14. Применяйте новые знания

Нет смысла изучать что бы то ни было, если вы не планируете применять это на практике. Умные люди всегда используют приобретенные знания - не ради успеха, а потому, что раскрытие интеллектуального ресурса делает вас ценным человеком.

15. Будьте избирательны

У интеллигентных людей, как правило, немного друзей - отчасти потому, что, становясь умнее, вы начинаете быть избирательнее. Те, с кем вы проводите время (включая любимых), отражают вашу персональную сущность и потребности, направляя к гармонии с собой и окружающим миром. А что еще нужно для счастья?

Н. Гасымова