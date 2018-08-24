5 вещей, препятствующих успеху - ФОТО

"Никогда и никого не обвиняйте во всех неурядицах своей жизни. Хорошие люди дают вам счастье. Плохие люди преподносят жизненный урок. С лучшими людьми связаны все самые лучшие воспоминания".

Попробуйте прочесть эту цитату один или два раза. В каком из предложений выше приведенной цитаты вам хочется приостановить чтение? Если вы считаете, что люди в вашей жизни имеют важное значение, значит, вы из тех, кто ставит на первое место чувства и отношения, а не материальные богатства.

Вы не будете преуспевать до тех пор, пока ваш ум и сердце не придут к гармонии. Известный всему миру Голливуд, в частности штат Калифорния тому наглядное доказательство. В этом городе проживают самые богатые и одновременно самые несчастные люди. Почему? Потому что деньги и богатства не дают им полного удовлетворения. Они по-настоящему бедны сердцем и душой.

Процветание и успех - вот то, что должно быть в наших головах и сердцах, а не приобретение материальных ценностей. Таким образом, вы не сможете преуспеть в чем-либо, пока существуют силы, действующие против вас. Если вы испытываете что-то подобное, не обвиняйте себя! Человеческой натуре свойственны разные причуды и сложности. Просто сделайте сознательное усилие, чтобы улучшить свою ситуацию.

Перед вами 5 вещей, которые удерживают вас от возможного успеха:

Ограниченное мировоззрение

Узкое мировоззрение осуществляет свою деятельность под давлением страха, испытать который случается с каждым из нас. В конце концов, у вас есть обязанности и должные обязательства. Словом все то, что зависит только от вас. Тем не менее, подобное мировоззрение удерживает вас от возможных благ, поскольку недальновидные решения просто уходят от вас.

В рамках своей статьи под названием "Психология дефицита", д-р М. Гринберг подтверждает, что дефицит мышления сокращает и сужает наши временные рамки, что приводит к импульсивному и порой краткосрочному принятию решений. В конечном итоге подобная реакция способна увеличить количество проблем. Примером тому является принятие оправданий за невыплату долгового обязательства (к примеру, просрочка по кредитной карте).

Д-р М. Гринберг рекомендует применять 5 способов, помогающих в преодолении ограниченного мировоззрения. Принятие подобных мер не сделает из вас самодовольного человека, напротив, вы будете практиковать благодарность, не сравнивая себя с другими (вы заменяете зависть благодарностью). Только так вы сможете остановить навязчивое мышление, принимая на вооружение превентивные меры (подготовка бюджета, покупка здоровой пищи во избежание искушения), и желание не быть жадным (помощь другим людям сделает большее для вас).

Чувство бесполезности

Все мы склонны к негативным мыслям и чувствам по отношению к себе. Возможно, вы даже пытались бороться с депрессией или другой психологической травмой. Психологи обычно связывают депрессивное мышление с чувствами бесполезности и неадекватности.

Чувство бесполезности противоположно многим чувствам. Вы не сможете и не будете иметь широкое мировоззрение, если вы так себя чувствуете. Чувство бесполезности может принимать разные формы. Как правило, мысленно или на уровне ощущений вы испытываете недостаток достижений, привлекательности, интеллекта, здоровья или других негативных взглядов с проекцией на себя.

Вот что нужно помнить: вы стоите неизмеримой суммы, особенно для людей, которые любят и заботятся о вас. В этом случае невозможно быть бесполезным, при условии, что вы не особо заботитесь о себе.

Д-р А. Бек, признанный отцом современной когнитивной терапии, рекомендует отказаться от чувства бесполезности. Д-р Бек подробно описывает три способа борьбы с этим недугом:

• мониторинг вашего самокритичного диалога;

• написание этих мыслей по мере их возникновения (10-15 минут каждый день);

• попытки справиться вместо того, чтобы постоянно хандрить путем понимания этих мыслей без вынесения оценочных суждений.

Просто наблюдайте за тем, как появляются и исчезают ваши мысли. Отказ от оценочных суждений приводит к менее депрессивным мыслям, давая вам возможность вести жизнь, полную изобилий и позитива.

Оценки и суждения в адрес других

Принимаем во внимание тот факт, что никто не идеален и у всех нас есть свои недостатки. Вы и ваши близкие, быть может, знакомые, не совершенны. К сожалению, вы также живете в обществе, которое часто ценит статус и достижения больше, чем мораль и справедливость. Таким образом, люди, которые не достигли "престижа" или "успеха", часто смотрят вниз с опущенной головой. Это касается людей, которые непривлекательные, в чем-то странные и имеют любой другой неопределенный термин, описывающий их.

Судить и обвинять кого-то - это еще одна замаскированная форма негатива, позволяющая чувствовать себя лучше. Тем не менее, вы не только наносите вред себе, но и ничего не добиваетесь. На самом деле, когда вы чего-то добиваетесь, то порождаете больше негативных чувств по отношению к другим и к себе! Все в вашей жизни происходит не просто так.

Принося вред себе, вы не можете думать о себе. Всякий раз, когда вам хочется осудить кого-то, просто улыбнитесь и скажите: "Привет!". Скорее всего, они хорошие люди, которые будут делать то же самое. Теперь вы вернулись к своей полноценной и изобильной жизни!

Плохие привычки

Плохая привычка может быть тем, что вы в настоящее время делаете: смотрите телевизор, едите фаст-фуд, курите, пьете алкоголь, ругаетесь. Мы делаем это, потому что они дают нам мгновенное удовлетворение наших потребностей. Тем не менее, вы читаете эту статью, потому что вы желаете настоящего удовлетворения - не сиюминутного, мимолетного удовлетворения дурной привычки.

В соответствии с общей нашего с вами разговора, дурные привычки ослабляют вас. Эти вещи на самом деле имеют много общего с менталитетом дефицита - недальновидным мышлением, импульсивностью, оправданием и сужением временных рамок.

Какой бы дурной привычкой вы ни обладали, не судите других, а принимайте какое-то позитивное решение или умозаключение. Примите несколько новых, более здоровых привычек, которые сделают вас по-настоящему счастливым в соответствии с вашим жизненным укладом и той жизнью, которую вы сами для себя сделали. Существует множество книг об установлении хороших привычек, в том числе и о том, как хорошие привычки приводят к широкому мировоззрению.

В ловушке эмоций

Не существует авторитетного психолога или психиатра, который отрицает негативные последствия эмоциональной травмы. Сюда же относятся эмоции, что попали в ловушку и остаются в нашем подсознании. Эти эмоции вредны, потому что их по сути трудно игнорировать. Они продолжают влиять на вас, осознаете вы это или нет.

Очевидно, эти эмоции оказывают вредное воздействие на вашу психику и затрудняют жизнь, наполненную изобилием. Хорошей новостью является то, что у вас действительно есть какие-то неурегулированные эмоциональные расстройства или травмы. Существует множество способов, посредством которых вы можете избавить себя от этого бремени, несправедливо наложенного на вас.

Практика, набирающая известность, - это использование методов эмоциональной свободы. Данная методика продолжает получать признание в научно-медицинском сообществе как потенциально эффективная практика лечения различных видов эмоциональных травм.

С. Дин, ассистент профессора психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, написала интересную статью под названием "Прикосновение к травме", где она свидетельствует о положительных результатах тестирования вышеуказанной методики на себе и своих коллегах, несмотря на свой первоначальный скептицизм.

В рамках проведенных клинических исследований и написанной докторской диссертации под названием "Нейрофизиологические показатели лечения методами эмоциональной свободы после посттравматического стресса", пациенты с посттравматическими стресс-расстройствами (полученных в результате тяжелой автомобильной аварии) сообщили об улучшении своего самочувствия. Было проведено несколько неврологических тестов и оценка до и после лечения, при этом все данные означали значительное улучшение функциональных особенностей головного мозга.

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