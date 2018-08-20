5 признаков того, что вы работаете в правильном месте - ФОТО

Сомнения присущи любому мыслящему человеку. И даже если вы много лет работаете в компании своей мечты на должности своей мечты, мысли о том, на своем ли вы месте, иногда могут появляться. Вот несколько верных признаков, что ваша работа действительно вам подходит.

Внутреннее согласие

Лучший способ узнать, как вы себя чувствуете на этом месте, - это спросить самого себя. Если вы чувствуете себя в согласии со своей работой, то почти наверняка так оно и есть. Конечно, можно обмануться - в кризисной ситуации или при длительной стагнации человек склонен более критично относиться к своей работе. Низкая мотивация может быть вызвана случайностью, плохим настроением, а может быть важным сигналом к тому, что надо что-то менять.

Сядьте и честно ответьте себе на следующие вопросы, желательно записав вопросы и ответы на листок бумаги. Нравится ли мне то, чем я занимаюсь? Нравится ли мне компания, где я сейчас работаю? Нравится ли мне психологический климат в коллективе? Хочу ли я расти в своей компании дальше (например, занять место начальника или более высокооплачиваемого специалиста)? Эти четыре вопроса позволят максимально точно понять причину возможного дискомфорта. Может оказаться, например, что вас устраивают ваши обязанности, вам нравятся условия работы и вы видите перспективы, но из-за конфликта с коллегой или неприязни со стороны коллектива чувствуете себя не в своей тарелке. В таком случае рецепт прост - либо попросить перевести вас в другой отдел или филиал, либо менять компанию с перспективой перейти на аналогичную должность в коллективе с более созидательной атмосферой.

Позитивная оценка друзей и близких

Если самостоятельная оценка однозначного ответа не дает, будет мудрым решением спросить других. Часто со стороны виднее, подходите ли вы и ваша работа друг другу. Но стоит с осторожностью отнситься к суждениям коллег или начальника - у них может быть своя мотивация (коллега может метить на ваше место, а начальник хочет удержать сотрудника). Однако если все близкие вам люди считают, что вы с вашей работой созданы друг для друга, то, вероятно, им не кажется.

Правильный вопрос, который надо задавать близким, - "Как считаешь, мне подходит моя работа?". Внимательно следите за логикой ответов. Родители могут вам сказать, что работа вам не подходит, потому что видели вас в своих мечтах более финансово обеспеченным. В этом случае проблема не столько в работе, сколько в материальной компенсации, но в этом случае всё-таки лучше самостоятельно решить, устраивают ли вас деньги, - родительские ожидания могут быть завышены. А вот друг детства или старшая сестра могут сказать, что вам подходит, например, профессия инженера, потому что в детстве вы не выпускали из рук кубики. Так вы увидите, что, по крайней мере, область вы выбрали правильную.

Работа удовлетворяет ваши потребности

На разных этапах жизни потребности могут быть разными. Когда вы только начинаете карьеру, идти на уступки по зарплате и условиям ради бесценного опыта - более чем нормально. Но если вы уже на этой работе не первый год, то должны получать удовлетворяющий вас доход, учиться новому, получать признание, осознавать ценность своего труда для компании и общества.

Выпишите на листок бумаги все, что вы хотели бы получать от своей идеальной работы. Выключите на время внутреннего критика и просто пишите все, что приходит в голову. Посмотрите на список, особенно на первые его пункты. Если какое-то важное для вас условие не выполнено (например, вы хотите перейти на следующую карьерную ступень или делиться знаниями с другими), то это повод задуматься о переменах. Не обязательно менять компанию - часто после разговоров с HR-отделом выясняется, что компания готова предложить вам то, чего вам не хватает.

Вам не кажутся привлекательными другие места работы

Вы наверняка много общаетесь с коллегами из других компаний и понимаете, как обстоят дела "по ту сторону забора". Если условия работы на других должностях и в других компаниях не кажутся вам привлекательными, то вы находитесь на своем месте.

Если же подобной информации у вас по каким-то причинам нет, то можно пообщаться с рекрутинговыми компаниями, чтобы реалистично и максимально непредвзято оценить свои перспективы. В лучшем случае вы получите экспертное подтверждение, что текущее место работы и позиция идеальны для вас, в худшем - сможете оценить возможности для смены обстановки.

Работа вписывается в вашу жизненную стратегию

Все мы так раньше или позже задумываемся о том, как хотим прожить свою жизнь. Если у вас возникли сомнения в выборе работы, то стоит оценить, насколько ваше место здесь и сейчас соответствует вашей глобальной жизненной стратегии. Возможно ли будет с вашего нынешнего места эволюционировать до человека, которым вы хотите быть через 3 года, 5 или 10 лет? Чтобы максимально четко представить будущего себя, нарисуйте линию своей жизни, отметьте на ней возраст и под ним - то, чего вы хотите добиться в этом возрасте. Это упражнение помогает понять, что вы хотите не только от карьеры, но и от жизни в целом. Поэтому под отметкой "40 лет" может быть написано: "Руководитель отдела снабжения с зарплатой N AZN, муж/жена, любящий родитель двоих детей". Не стесняйтесь использовать прилагательные - они лучше помогут вам понять себя. Если на момент этой записи вам 35 лет, вы заместитель начальника отдела и у вас уже есть один ребенок, у вас хорошие шансы все успеть. А вот если у вас еще нет детей и вы находитесь на ступени специалиста, то лучше решить, что для вас важнее, и в ближайшую пятилетку сконцентрировать усилия на этом.

Наше восприятие со временем меняется, поэтому линию жизни лучше периодически пересматривать и перерисовывать. Но если в данный момент у вас нет противоречия между вашим местом работы и жизненной стратегией, то вас можно поздравить - вы на своем месте.

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