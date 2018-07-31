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Почему не нужно думать о работе в свободное время <span class="color_red">- ФОТО</span>

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31 июля 2018 21:20

Почему не нужно думать о работе в свободное время - ФОТО

Круглосуточный трудоголизм до добра не доведет. И порой стоит забыть о работе. И вот почему.

Если ты строишь бизнес, занимаешь руководящую должность или просто горишь своим делом, то очень сложно вовремя остановиться и перестать думать о работе. Но давай мы поговорим о том, почему стоит порой забывать о делах.  

Ты теряешь концентрацию  

Ученые доказали, что при условии постоянного внимания на одной задаче, ты просто теряешь фокус. Если ты не будешь делать перерывы и время от времени "переключаться" на другие занятия, то в конечном итоге потеряешь все.  

Теряешь креативность  

Удивительно, но факт. Чтобы улучшить свою эффективность на работе, нужно перестать думать о работе. Нужно разрешить себе "думать ни о чем", чтобы в последствии твой разум смог отправиться в свободный полет и ты вновь вернула себе креативность. В противном случае мы просто выдыхаемся.  

Ты выгораешь  

Все-таки мы люди, а не роботы. И если ты постоянно будешь думать о работе, то ты просто выдохнешься и выгоришь. И тогда ты не только не сможешь работать, но и делать что-либо. 

Составь план на неделю  

Посиди утром в понедельник или вечером в воскресенье и составь план на целую неделю. Подробный план. В который ты включишь и свои законные кофе-брейки и встречи с друзьями.  И помни, что работа никуда не денется, а ты у себя одна. Позаботься о себе.

edinstvennaya.ua


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