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3 июля 2018 12:35

Селена Гомес в новой рекламной кампании Coach (титул) - ФОТО

Селена Гомес снимается для американского бренда Coach в третий раз. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, на этот раз поводом стал запуск новой сумки, над которой работал творческий союз дизайнера Стюарта Виверса и художницы Челси Шамплейн. На черной матовой коже они изобразили с помощью вышивки ажурных мотыльков, полумесяц и замысловатые узоры.

Образ Селены под стать готическому дизайну: небрежный текстурированный пучок и макияж с акцентом на глаза. По словам Стюарта, именно так и должна выглядеть жительница Нью-Йорка, умеющая получать удовольствие от моды.

  


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