3 главные ошибки в обращении с деньгами

Есть ряд закономерностей, учитывая которые, можно в сжатые сроки подняться на новый уровень своих доходов, карьеры и материального положения.
Подобный "переход" возможен только после избавления от 3-х ошибок в обращении со своими деньгами. Прежде всего понадобится пересмотреть ряд своих привычек, которые оказывают самое значительное воздействие на наши личные финансы.
"Денежные" ошибки
Все наши "денежные" привычки распределены по трем областям - деньги нужно одинаково хорошо уметь:
1) зарабатывать,
2) сохранять,
3) приумножать.
Что именно позволит нам подняться на следующий уровень своего финансового благополучия:
1. Чтобы больше зарабатывать, нужно намного лучше делать то, что вы делаете сейчас.
Допустим, вы хотите удвоить свои доходы. Предлагаю для этого воспользоваться следующим хорошо-зарекомендовавшим себя алгоритмом:
Признайтесь сами себе в том, что сегодня вы делаете недостаточно (катастрофически мало) - и именно поэтому Вам не "светит" 2-кратное поднятие заработков. Найдите нескольких людей, которые трудятся в вашей сфере деятельности, но зарабатывают в 2 раза больше. Изучите их деятельность, познакомьтесь с ними лично, угостите их кофе и хорошенько расспросите - что именно они делают (ведь именно эти действия позволяют им зарабатывать в 2 раза больше, чем вы). Определите их ежедневные действия (привычки, процессы), которые отличаются от ваших (т.е. что вы сейчас либо совсем не делаете, либо делаете в недостаточном количестве). Включите эти действия в свой ежедневник. Это, как говорится, "маст хэв".
Первая "денежная" ошибка: Продолжать делать то, что вы делаете сейчас, и думать, что вам за это станут платить больше. Не станут!
2. Не важно, сколько денег вы зарабатываете. Важно то, сколько денег у вас остается.
Нарушение этой прописной истины не позволит вам стать финансово состоятельным (богатым) человеком. Никогда!
Как можно скорее "вырастите" у себя привычку бережного отношения к зарабатываемым деньгам.
Вторая "денежная" ошибка: Тратить все имеющиеся деньги. Жить одним днем и не делать накоплений.
3. Заставьте работать свои деньги.
Инвестируйте часть зарабатываемых денег. Каждый месяц. Всю свою жизнь.
Только это позволит вам создать солидный капитал, доходы от которого будут обеспечивать вас и вашу семью.
И освободят вас от необходимости каждый день ходить на работу - ведь вместо вас будут работать ваши деньги/инвестиции.
Третья "денежная" ошибка: Много работать и мало инвестировать.
Тем самым, вы сами себя загоняете в "золотую клетку" высоких доходов - как только вы перестанете работать, вы сразу же лишитесь привычного уровня жизни.
РЕЗЮМЕ:
Избавьтесь от финансово безграмотного поведения.
Замените его на свои новые привычки правильного обращения с деньгами.
Только это позволит вам поднять уровень доходов и качество жизни своей семьи.
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