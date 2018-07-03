3 главные ошибки в обращении с деньгами

Есть ряд закономерностей, учитывая которые, можно в сжатые сроки подняться на новый уровень своих доходов, карьеры и материального положения.

Подобный "переход" возможен только после избавления от 3-х ошибок в обращении со своими деньгами. Прежде всего понадобится пересмотреть ряд своих привычек, которые оказывают самое значительное воздействие на наши личные финансы.

"Денежные" ошибки

Все наши "денежные" привычки распределены по трем областям - деньги нужно одинаково хорошо уметь:

1) зарабатывать,

2) сохранять,

3) приумножать.

Что именно позволит нам подняться на следующий уровень своего финансового благополучия:

1. Чтобы больше зарабатывать, нужно намного лучше делать то, что вы делаете сейчас.

Допустим, вы хотите удвоить свои доходы. Предлагаю для этого воспользоваться следующим хорошо-зарекомендовавшим себя алгоритмом:

Признайтесь сами себе в том, что сегодня вы делаете недостаточно (катастрофически мало) - и именно поэтому Вам не "светит" 2-кратное поднятие заработков. Найдите нескольких людей, которые трудятся в вашей сфере деятельности, но зарабатывают в 2 раза больше. Изучите их деятельность, познакомьтесь с ними лично, угостите их кофе и хорошенько расспросите - что именно они делают (ведь именно эти действия позволяют им зарабатывать в 2 раза больше, чем вы). Определите их ежедневные действия (привычки, процессы), которые отличаются от ваших (т.е. что вы сейчас либо совсем не делаете, либо делаете в недостаточном количестве). Включите эти действия в свой ежедневник. Это, как говорится, "маст хэв".

Первая "денежная" ошибка: Продолжать делать то, что вы делаете сейчас, и думать, что вам за это станут платить больше. Не станут!

2. Не важно, сколько денег вы зарабатываете. Важно то, сколько денег у вас остается.

Нарушение этой прописной истины не позволит вам стать финансово состоятельным (богатым) человеком. Никогда!

Как можно скорее "вырастите" у себя привычку бережного отношения к зарабатываемым деньгам.

Вторая "денежная" ошибка: Тратить все имеющиеся деньги. Жить одним днем и не делать накоплений.

3. Заставьте работать свои деньги.

Инвестируйте часть зарабатываемых денег. Каждый месяц. Всю свою жизнь.

Только это позволит вам создать солидный капитал, доходы от которого будут обеспечивать вас и вашу семью.

И освободят вас от необходимости каждый день ходить на работу - ведь вместо вас будут работать ваши деньги/инвестиции.

Третья "денежная" ошибка: Много работать и мало инвестировать.

Тем самым, вы сами себя загоняете в "золотую клетку" высоких доходов - как только вы перестанете работать, вы сразу же лишитесь привычного уровня жизни.

РЕЗЮМЕ:

Избавьтесь от финансово безграмотного поведения.

Замените его на свои новые привычки правильного обращения с деньгами.

Только это позволит вам поднять уровень доходов и качество жизни своей семьи.

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