18-летней девушке из Саудовской Аравии прочат статус первой ближневосточной супермодели - ФОТО

В модельном бизнесе появилось новое громкое имя. Не так давно западные СМИ обратили внимание на юную модель из Саудовской Аравии - 18-летнюю Талиду Тамер.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru, она не только снимается для глянца, но и собирается дебютировать на Неделе Высокой моды в Париже. До нее такой возможности не получала ни одна манекенщица с Ближнего Востока. Талида Тамер - не новичок в индустрии. Модель украсила обложку летнего выпуска арабского Harper's Bazaar. Внутри номера читатели издания также обнаружат большую съемку в ретро-стиле с Тамер в главной роли. Теперь модные эксперты прочат Талиде звание первой супермодели из Саудовской Аравии. Кстати, в качестве примера для подражания девушка выбрала Жизель Бюндхен.

"Когда я только начинала, я даже представить не могла, что буду названа ''первой саудовской моделью''. Впрочем, сейчас индустрия готова расширять границы. Я хочу представлять сильных и красивых женщин Саудовской Аравии", - сообщила Талида журналу Harper's Bazaar.

Известно, что Тамер родилась в итало-арабской семье. Ее мама - Кристина Тамер - была моделью, работавшей с такими крупными брендами, как Giorgio Armani, Gianfranco Ferre и La Perla. Сама Талида сотрудничала с парфюмерной маркой Korloff и крупным ритейлером Rubaiyat.