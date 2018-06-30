3 знаменитости, которые запросто могли бы стать балеринами - ФОТО

Эмили Блант

С детства мечтала стать балериной, но впервые примерить пуанты смогла только ради роли в фильме "Меняющие реальность". "Это было совершенно потрясающее время! - вспоминает актриса. - Я занималась каждый день - и знаете что? Лучшего фитнеса в моей жизни не было!"

Миа Васиковска

А вот Миа действительно рассчитывала на серьезную карьеру, однако в 14 лет девушка вынуждена была бросить любимое занятие: "Понимаете, это очень тяжелый труд. И физический, и психологический. Не каждому подростку такое под силу... Зато теперь я по-другому отношусь к очень многим вещам".

Натали Портман

Ну и как же в этом рейтинге без Натали? Чтобы исполнить роль балерины в "Черном лебеде", она проводила в классе по пять часов - но результат (читай: "Оскар") абсолютно точно стоил всех усилий.

bazaar.ru