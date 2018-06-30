30 июня 2018

отправить статью
3 знаменитости, которые запросто могли бы стать балеринами <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

12:05

  • 131
3 знаменитости, которые запросто могли бы стать балеринами - ФОТО
Фото дня - Пляжный образ Парвин Абиевой

Гости

11:05

  • 293
Фото дня - Пляжный образ Парвин Абиевой
5 продуктов, стимулирующих рост волос <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

11:00

  • 156
5 продуктов, стимулирующих рост волос - ФОТО

30 июня 2018 12:05

3 знаменитости, которые запросто могли бы стать балеринами - ФОТО

Эмили Блант

С детства мечтала стать балериной, но впервые примерить пуанты смогла только ради роли в фильме "Меняющие реальность". "Это было совершенно потрясающее время! - вспоминает актриса. - Я занималась каждый день - и знаете что? Лучшего фитнеса в моей жизни не было!"

Миа Васиковска

А вот Миа действительно рассчитывала на серьезную карьеру, однако в 14 лет девушка вынуждена была бросить любимое занятие: "Понимаете, это очень тяжелый труд. И физический, и психологический. Не каждому подростку такое под силу... Зато теперь я по-другому отношусь к очень многим вещам".

Натали Портман

Ну и как же в этом рейтинге без Натали? Чтобы исполнить роль балерины в "Черном лебеде", она проводила в классе по пять часов - но результат (читай: "Оскар") абсолютно точно стоил всех усилий.

bazaar.ru


Просмотров: 131

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

29 июня 12:20

  • 409
Что мешает вам разбогатеть? - ФОТО

Карьера

28 июня 20:11

  • 539
Почему люди теряют мотивацию и как ее сохранить - 10 советов

Карьера

28 июня 16:38

  • 301
Джулия Робертс завела Instagram, и у нее уже четверть миллиона подписчиков