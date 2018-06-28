Почему люди теряют мотивацию и как ее сохранить - 10 советов

Сколько раз вы говорили себе, что что-то сделаете, но в результате не делали, потому что не были достаточно мотивированы? Вы просто вычёркивали тренировку, звонок другу, подготовку к экзамену или поход по магазинам из вашего списка дел, даже не начиная этим заниматься.

Но вы в этом не одиноки, миллионы других людей в определённый момент теряют мотивацию. Мы рассмотрим причины, почему это происходит и найдём способы поменять эту тенденцию и обрести мотивацию.

1. Они видят только плохую сторону во всем, что происходит.

Обычно, немотивированные личности крайне пессимистично относятся к своим шансам на успех.

Психологи называют это низким уровнем самоэффективности, что является врождённой способностью влиять на результат проекта или дела.

Существует множество мифов о том, как с этим справиться, например, что нужно записывать свои цели и просто представлять успех. Последнее вообще непродуктивно, потому что вы тратите много энергии на мечтания!

Как быть?

Секрет сохранения мотивации в честной оценке своих способностей и предстоящих вызовов. Иногда тяжёлая цель полезна, потому что она подталкивает человека делать работу лучше. Мы прилагаем усилия, потому что это задание приносит нам личную пользу.

2. Они забывают о преимуществах и вознаграждениях.

Много немотивированных людей отвлекаются из-за слишком сложных проблем. Они думают о крови, поте и слезах, которые прольют, достигая цели.

Они забывают подумать о долгосрочных наградах и преимуществах, а это важный элемент мотивации.

Каждый раз, когда вы теряете мотивацию, представьте себе награды, которые вы пытаетесь получить. Часто празднуйте маленькие победы, чтобы вы знали, что награды и преимущества уже не за горами.

3. Они ставят перед собой нереальные цели.

В деловом мире, завышенные цели часто защищают, потому что считают их путём к успеху, поскольку они поднимают мотивацию. Исследователи и психологи недавно обнаружили, что это, на самом деле, не так. Это может вызвать демотивацию, потому что проблемы такие сложные и пугающие.

Как быть?

Намного лучший способ - разбить проект на маленькие части, когда человек может видеть результат за значительно меньший период времени. Такое разделение даст намного больше мотивации, подбадривая человека довести проект до конца.

4. Они не знают о мини-привычках.

Когда они думают о том, чтобы получить желаемое, они хотят сразу же сделать что-то большое. Поэтому, когда им не удаётся, они чувствуют поражение и теряют мотивацию. Они не знают, что для достижения чего-то большого, нужно каждый день делать маленькие вещи.

Как быть?

Есть одна отличная книга Стивена Гайза "MINI-привычки - MAXI-результаты". В ней лежит простая идея, которая помогает бороться с демотивацией. Суть её в том, чтобы начать с одной мини-привычки и постепенно прогрессировать. Это может быть подняться на один лестничный пролёт в день, есть на один пончик меньше или написать абзац - в случае если вам трудно писать. Идея в том, чтобы использовать силу личных привычек для достижения целей жизни.

5. Они не используют возможности.

Вы заметили, что немотивированные люди часто говорят, что им никогда не везет? Правда в том, что они никогда не искали возможностей, которые бы дали им шанс на успех, благополучие и счастье. Секрет в том, что возможности повсюду, они просто ждут, когда их используют. Их не дают вам на блюдечке с голубой каёмочкой.

Как быть?

Используйте каждую возможность и рискуйте. Научитесь выходить из своей зоны комфорта. Помните, вы никогда не будете готовы, потому делайте это в любом случае!

6. Они не хотят работать труднее.

Они склонны думать о вознаграждении до того, как приложат усилия. Они хотят мгновенную благодарность ещё до того, как усердно поработают. Доступ к Интернету на рабочем месте будет отвлекать их ещё больше. Одно исследование выяснило, что немотивированные сотрудники - это вероятно большинство тех (из 64%), кто на работе тратит время на соцсети.

Как быть?

Даже самые талантливые люди тяжело работают, чтобы получить то, что они хотят. Тяжелая работа лучше таланта, и так всегда.

7. Они часто ищут виноватого.

Когда они не получают повышения, то это всегда вина кого-то другого. То, что брак развалился - не их вина. Это была вина их партнёра, конечно же.

Суть в том, что вы не можете контролировать то, что делают или то, о чём думают другие. Осознание того, что это была в основном ваша вина, поможет проанализировать, что пошло не так, и поможет избежать этого подводного камня в следующий раз. Как только вы это сделаете, то найдёте мотивацию, чтобы двигаться дальше.

Как быть?

Берите на себя ответственность за то, что с вами происходит. Когда вы осознаёте, что полностью ответственны за свою жизнь, то становитесь абсолютно свободны.

"Человек может много раз терпеть поражения, но он не станет неудачником до тех пор, пока не начнёт обвинять в них кого-то другого" - Джон Барроуз.

Научитесь перестать жаловаться и начать брать ответственность за свою жизнь.

8. Они не знают, как использовать своё время с умом.

Существует множество способов, как лучше управлять временем, но немотивированные люди, как правило, тратят его впустую. Они не могут эффективно составлять график и всегда откладывают дела на потом.

Время эластично. Растягивайте его, чтобы выжать из него по максимуму. Как только вы покорите проблему управления временем, то станете более мотивированным, потому что сможете похвалить себя, что достигли того, что для большинства людей очень тяжело. Хвалить себя за достижения - хороший способ сохранения мотивации.

Как быть?

Лучший способ для сохранения мотивации, в том, что касается времени, это повторять себе, что только вы сами можете контролировать своё время. Никто и ничто не может сделать это за вас.

9. Они не верят, что талантливы.

Когда люди думают о всех талантах и творческих качествах, которых им не хватает, они себя блокируют и демотивируют. Но, когда они сосредотачиваются на своих действительных навыках, талантах и качествах, они становятся намного более мотивированны. Негативные мысли будут тянуть вас вниз по ужасной спирали. Позитивные мысли помогут вам парить над толпой.

Как быть?

Верьте в себя и свои таланты.

10. Они полагаются на соцсети.

Исследования в использовании студентами соцсетей показало уменьшение творчества, меньше навыков практики написания и повышение мультизадачности для таких студентов. Все эти факторы приводят к ухудшению оценок и плохой успеваемости. Это может быть одной из причин, почему многие становятся немотивированными.

Все склонны чувствовать себя менее мотивированными из-за внешнего вида или успеха других, кто хвастается своим статусом на Фейсбуке. Но зрелость приходит, когда вы перестаёте выставлять каждую деталь своей жизни на Фейсбуке или в Инстаграме.

Как быть?

Возьмите перерыв от соцсетей.

Ещё один хороший способ оставаться мотивированными - готовиться к препятствиям ещё до их возникновения. Это один из лучших способов борьбы с адом демотивации.

Знайте почему и меняйте это

Изо всех этих причин, почему люди немотивированные, какая больше всего подходит вам?

Знайте вашу причину демотивации и выясните, откуда она берётся. Перестаньте откладывать дела на потом, сделайте первый шаг к маленьким изменениям. Сделайте это маленькое изменение каждодневной привычкой и мотивация всегда будет при вас!

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