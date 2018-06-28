Стань идеальной версией себя - 7 фактов о силе воли

Стать идеальной версией себя - вот новый социальный бум. Лучше, быстрее, сильнее - не просто строчка из популярной песни, это диагноз среднестатистического жителя мегаполиса, который пытается преуспеть сразу в нескольких сферах своей жизни. Ежедневная рутина усложняется с каждым днем; все больше новых советов, как улучшить свою жизнь, и все больше ресурсов, где почерпнуть полезную информацию. Остается один вопрос: где взять столько силы воли, чтобы все успеть и не сорваться? Мы решили разобраться, что говорят о самой желанной суперсиле - силе воли - светилы науки.

Сила воли - исчерпаемый ресурс? Забудьте об этом

Ученые Университета Саара недавно провели ряд экспериментов, которые показали, что те люди, которые считали силу воли ограниченным ресурсом, чаще подвергались соблазнам и хуже справлялись с самоконтролем. Но есть и хорошая новость: эти люди чаще отдыхали. А восполнение ментальных ресурсов всегда положительно сказывается на здоровье... и самоконтроле. А значит, держать диету, сохранять самообладание и не поддаваться импульсам будет легче.

Наш мозг устает от дисциплины

Стремиться к самодисциплине похвально, но часто это приводит не к идеальным результатам, а к бесконечным расстройствам из-за срывов. Хотя важно понимать, что срывы - это часть выстраивания дисциплины; мозг все равно получит заслуженный отдых вне зависимости от ваших желаний. Поэтому психологи советуют осознано подходить к ограничениям и принимать тот факт, что рано или поздно вам придется дать слабину для того, чтобы оставаться сильным.

Мы хотим то, что нам нельзя

Сели на низкоуглеводную диету и не можете пройти мимо пирожных? Решили бросить курить, но не находите сил, чтобы пройти мимо курилки? Автор книги "Сила воли. Как развить и укрепить" Келли Макгонигал придумала этому название - "ироничный бумеранг". Человек будет хотеть именно то, что ему нельзя. Скорее всего, никто и не вспомнит, что неподалеку есть отличная булочная, но это только до тех пор, пока запах выпечки не донесется до того, кто решит похудеть. Это обычная реакция на ограничения: фокус внимания смещается, и ваш мозг больше не может не думать о запретном.

Тренажерный зал для силы воли

Качать силу воли как мышцу - мысль разумная, но не новая. Ученые не первый год говорят, что мозг работает как мускулы и требует регулярной тренировки. Чем чаще мы отказываем себе в сладком, тем легче нам пройти мимо него в следующий раз. К сожалению, это работает только на одну сферу и у вас не получится стать идеальной версией себя, постоянно себя во всем ограничивая. Если человек решил похудеть, то лучше сконцентрироваться только на этом и отложить, например, борьбу с импульсивными покупками на потом. При этом не стоит забывать хвалить себя за каждую успешную "тренировку": избежали нападения на холодильник - позвольте себе слабость посмотреть новую серию любимого сериала.

Контроль и сахар взаимосвязаны

Джон Тирней, соавтор книги "Сила воли: открываем заново величайшую силу человечества" (Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength), изучил влияние глюкозы на силу воли и пришел к неутешительному выводу для тех, кто решил отказаться от сахара: чем ниже уровень глюкозы, тем легче мы поддаемся соблазнам. Писатель назвал это "заколдованным кругом": чтобы не есть, нужна сила воли, но для того чтобы иметь силу воли, нужно есть.

"Чем больше люди испытывают чувство вины, тем меньше они контролируют себя".

Раскаяние все испортит

Ученые Университета Торонто Джанет Поливи и Питер Херман открыли удивительный эффект "какого черта". Суть его заключается в том, что чем больше люди испытывают чувство вины, тем меньше они контролируют себя. Исследование показало, что люди, испытывая стыд за лишний кусок пиццы, вместо того, чтобы взять себя в руки и продолжить диету, бросают начатое и съедают все, что было нельзя долгое время. Причем это происходило вне зависимости от того, насколько успешно испытуемый держал диету: если результат их не устраивал, люди теряли мотивацию и давали слабину. Психологи Клэр Адамс (Университет Луизианы) и Марк Лири (Университет Дьюка) объединились, чтобы выяснить, что прервет эффект "какого черта". Эксперимент показал, что единственный выход из замкнутого круга заключается в прощении. Испытуемые (приглашали тех, кто сидит на диете), которые получали приободряющее послание, во время дегустации сладкого испытывали меньше чувства вины и съедали ровно в два раза меньше, чем те, кто верил, что совершает ошибку, употребляя сладкое.

Правильная награда позволит продолжить путь

Награда, как и сила воли, - один из ключевых инструментов при достижении цели. Так уж устроена наша психика, что после длительного напряжения и применения силы воли нам хочется наградить себя чем-то. Но нередко наш мозг требует нечто вредное: потратить деньги, поиграть в азартные или видеоигры, съесть сладкого или жирного, выпить алкоголь, покурить. Несмотря на кажущуюся разность, все эти способы сбросить стресс имеют нечто общее: они вызывают кратковременный всплеск дофамина, который особо никак не влияет на стресс. А вот по-настоящему действенные способы, например, тренировки, йога, общение с приятными людьми, прогулки, массаж, который увеличивают выработку серотонина и окситоцина, мозг отказывается считывать как действенные. Но после того, как награда будет выбрана, причем неправильно, мозг решит, что произошел срыв, и запустит отработанную годами "схему" - всеполглощающее чувство вины. Предотвратить раскаяние можно, выбрав действенный способ избавления от стресса.

elle.ru