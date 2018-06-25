10 законов успеха, способных изменить вашу жизнь

"Успех - это точная наука, если вы создадите для него все условия, вы получите результат" - Оскар Уайльд

Так каковы же "законы успеха"? Что ж, они зависят только от вас, точнее, от того, как вы думаете.

Слово "успех" по самой своей природе неоднозначно, ведь для разных вещей оно может означать разные вещи. Для кого-то успех измеряется богатством, шикарным домом и пухлым счетом в банке, для других же деньги - не более чем инструмент. Тут можно вспомнить того же Альфреда Нобеля....

Пожалуй, сейчас уже трудно найти человека, который хотя бы что-нибудь о нем не слышал. Альфред Нобель был шведским химиком, инженером, бизнесменом и филантропом. За ним числится 355 патентов на изобретения - понятно, что под конец жизни он стал баснословно богатым. Когда он умер в 1896 году, большинство людей (включая его семью) было шокировано тем, что большую часть своего состояния он оставил специально созданной организации... организации, с тех самых пор занимающаяся вручением Нобелевских премий.

"Довольство жизнью - вот единственное настоящее богатство", - писал Нобель.

А теперь вспомните еще одного человека, в успешности которого сомнений не возникнет ни у кого - Уинстона Черчилля.

Он считал, что успех не определяется ни богатством, ни отсутствием ошибок. Уинстон Черчилль, один из самых известных государственных деятелей Великобритании, бывший ее премьер-министром во время Второй мировой войны, сказал по этому поводу следующее? "Успех - это способность переходить от одной ошибки к другой, не теряя энтузиазма".

И раз уж мы заговорили об ошибках, вспомните историю жизни Томаса Алвы Эдисона.

Эдисон, которому когда-то сказали в школе, что он "слишком туп, чтобы чему-то научиться", стал, пожалуй, самым активным изобретателем в истории. Известно, что однажды он сказал: "Ошибки? Я не ошибался, я всего лишь открыл 10000 способов делать что-то, которые не работают!"

Мы не знаем, и, наверное, никогда не узнаем, следовали ли Нобель, Черчилль или Эдисон каким-либо законам или "секретам" успеха. Но это не значит, что они не наполняли свою жизнь чувством предназначения, которое позволило им добиться выдающегося успеха.

Причинно-следственные связи управляют вселенной с самого момента ее создания. И мы, порожденные этой вселенной, неизбежно подчиняемся этим законам, разве не так? Прочтите эту цитату из одной из работ Карла Сагана, которого многие считают величайшим астрофизиком в истории: "Азот в нашей ДНК, кальций в наших зубах, железо в нашей крови, углерод в наших яблочных пирогах родились внутри схлопывающихся звезд. Мы созданы из звездной материи".

Итак, мы представляем вам 10 законов успеха, способных изменить вашу жизнь:

1. Закон действия

Одной из самых распространенных (и серьезных) ошибок людей, занявшихся визуализацией, является то, что якобы для того, чтобы добиться успеха, достаточно одних лишь позитивных мыслей. Это вовсе не так.

Джим Керри, комедийный актер первой величины, однажды сказал Опре Уинфри: "Я выписал себе чек на десять миллионов долларов за актерскую игру и дал себе от трех до пяти лет отсрочки... и в День Благодарения 1995 года я узнал, что на фильме "Тупой и еще тупее" я заработаю не менее 10 миллионов долларов... но вы не можете повизуализировать, и пойти дальше есть бутерброды на диване, это так не работает".

Вы ничего не сможете добиться, бездействуя. "Тело в движении останется в движении, покоящееся же тело так и будет покоиться дальше".

2. Закон потенциала

Доктор Дипак Чопра дал себе слово, что он непременно будет выделять по "30 минут утром и 30 минут вечером" на медитацию. Вскоре он дошел в этом до такого мастерства, что мог, ни на что не отвлекаясь, "молча сидеть и любоваться закатом... слушать звук океана... или просто вдыхать запах прекрасного цветка", и это для него было истинным блаженством.

Когда мы полностью осознаем весь потенциал нашего разума, перед нами открываются просто безграничные возможности.

3. Закон вибраций

Знали ли вы, что Александр Грэхэм Белл, создатель коммерческой телефонной связи, предсказал телепатию почти до столетие до того, как нейробиологи даже признали ее теоретическую возможность?

"Наш мозг неизбежно намагничивается мыслями, находящимися в нашей голове. И это намагничивание притягивает к нам силы, людей и обстоятельства, гармонизирующие природу наших доминирующих мыслей".

4. Закон отдачи

Среди всего прочего доктор Чопра пишет следующее: "Попробуйте чем-нибудь одаривать всех, кого встретите сегодня на своем пути: комплиментом или цветком. И с благодарностью принимайте все, что дарят вам". Богатство измеряется не в деньгах, но в привязанности, поддержке, заботе и любви. Акт дарения - это нечто очень прекрасное и очень сильное. Недаром оно вызывает столь сильное чувство единства с собой и миром, что бы мы ни дарили.

5. Закон причин и следствий (карма)

Как мы уже упоминали выше, в нашем мире не происходит ничто, что не имело бы отношения к причинно-следственным связям. У существования нашей прекрасной голубой планеты, которую мы с радостью зовем нашим домом, тоже есть причина - "Большой взрыв" породивший всю нашу вселенную.

Большинство ученых считают, что вселенная "родилась" из своего рода сгустка невероятного, невообразимого уровня энергии (так называемой "сингулярности"), неизвестно сколько остававшегося всего лишь потенциалом, нереализованной возможностью. Мы и сами были порождены тем чудесным событием, став следствием этой причины космического масштаба". В нас скрыты бессчетные возможности, ожидающие лишь того, пока их заметят и раскроют.

6. Закон предназначения

У каждого человека, знает он об этом или нет, есть какой-то особый дар или талант. И когда мы сознательно направляем этот дар или талант на службу другим людям, человечество становится хоть чуточку, но лучше.

Если вы когда-либо чувствовали неприятное чувство, подталкивающее вас к чему-то большему или лучшему, то это чувство появилось в вас не просто так... оно появилось потому, что вы действительно достойны большего, и это ваше предназначение.

Не соглашайтесь на меньшее, чем вы заслуживаете. Воплотите в жизнь весь потенциал вашего духа и судьбы, следуя голосу сердца.

7. Закон отстраненности

На первый взгляд слово "отстраненность" может показаться означающим изоляцию, или, что еще хуже, беспечность и бесчувственность. Однако это не так... и уж точно не всегда так.

Вот как объясняет истинный, правильный смысл отстраненности доктор Чопра: "В отстраненности лежит мудрость неопределенности... а в мудрости неопределенности лежит свобода от нашего прошлого и от того, что мы якобы знаем, того, что на деле является клеткой с прутьями из закостенелой догмы и беспричинной веры".

Принятие, ответственность и терпимость являются основой этого универсального закона. Мы свободны, мы имеем полное право быть собой, и позволять другим жить так, как им того захочется. Или мы можем судить других по собственным меркам, на каждом шагу крича о собственном невежестве. Выбор за нами.

8. Закон намерений

Люди обладают невероятной способностью представлять, создавать и воплощать в жизнь наши намерения и желания. "Того, что мозг может вообразить, и во что он может поверить, он может добиться".

Без намерений или амбиций мы ни за что не добьемся воплощения в жизнь нашего предназначения. Но вооруженные этим знанием, мы становимся способны достичь чего угодно. Наш разум, как свидетельствуют результаты множества научных исследований, способен расширяться и изменяться, если только мы ему поможем.

9. Закон моральности

Знали ли вы, что хомо сапиенс - единственный вид на Земле, способный сознательно отличать добро и зло? У нас есть "внутренний компас", голос, говорящий нам, как стоило бы поступить в той или иной ситуации.

Мораль появилась у нас вовсе не случайно. Мораль - это путь, ведущий к месту назначения. К сожалению, наш мир не идеален, и зло порою встречается в нем на каждом шагу. Наше общество, как и мы сами, находимся в переломном моменте нашей истории, и лишь от нас зависит, в какую сторону качнется чаша весов.

Сделаем ли мы правильный выбор? Решим ли мы заботиться о нашей планете так же, как она заботилась о нас? Решим ли мы "жить, и давать жить другим"? Вселенной - нашей прекрасной и замечательной вселенной - не раз приходилось испытывать на себе силу Хаоса. Несмотря ни на что, она выстояла, и нам тоже удастся пережить надвигающийся шторм, если только мы выберем добро вместо зла.

10. Закон духовности

Нет, в этом пункте статьи мы не будем обсуждать различные религии или отдавать предпочтение одной из них. Но... даже самые твердокаменные атеисты хотя бы в малой степени, но признают, что люди в каком-то смысле - духовные существа. Как еще можно объяснить такие явления, как благотворительность, забота о природе, сочувствие, альтруизм или жертвенность?

Некоторые люди (хоть и малая их часть) считает, что все эти чувства являются не более, чем следствием нейрохимических реакций в нашем мозгу. Может быть, это действительно так, не нам судить. Но если мы задумаемся о жизни и судьбе некоторых из самых влиятельных людей, когда либо живших на нашей Земле - Иисусе, Будде, Мухамммеде и даже Ганди - мы обнаружим, что во всех них было кое-что общее: любовь к другим людям и вера во что-то, большее, чем они сами.

Несколько слов напоследок...

Как мы видим, успех - это вовсе не обязательно много денег, имущества или власти. То, что для нас является успехом, мы определяем сами. И если мы, выкладываясь на все сто процентов, будем стремиться к реализации всего нашего потенциала и воплощению в жизнь нашего предназначения, рано или поздно мы достигнем успеха - именно такого, который позволит нам быть счастливыми.

Так что любите и будьте любимыми, наполняйте свою жизнь позитивом... и будьте счастливы!

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