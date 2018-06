Не надо слез - Как контролировать эмоции на работе - ФОТО

Многие из нас, наверняка, испытывали неловкость, проявляя на работе больше эмоций, чем хотелось бы - в кабинете у босса, на ответственной встрече с партнерами или же просто в одиночестве, тоске и тревоге по поводу навалившихся дел или проблем в личной жзни. Согласно американскому исследованию, 41% женщин признают, что плакали на работе в течение прошлого года; к ним присоединяются всего 9% мужчин. Впрочем, не стоит забывать, что сильный пол часто преувеличивает свою стойкость, и вообще плач не единственный выход эмоционального срыва.

Профессор менеджмента Калифорнийского университета в Дейвисе Кимберли Элсбах заявляет, что на самом деле мужчины, перегруженные эмоциями, с большей вероятностью дадут им выход, нежели женщины - не обязательно в слезах, скорее, в крике или брани. Что интересно, и те, и другие не любят наблюдать женских рыданий в офисе и в то же время милостиво прощают подобный срыв мужчине.

Гендерную несправедливость легко объяснить социальными стереотипами, что не отменяет солидарного желания обоих полов - не проявлять слабостей на виду у коллег. Мнение психологов тут, кстати, неоднозначно - многие считают, что эмоциям надо дать выход, неважно где и при каких обстоятельствах. Но мы всегда за свободу выбора, и для тех, кто считает что "имидж - все", рекомендуем три простых шага, которые помогут утихомирить эмоциональную чехарду.

ПОДЫШИТЕ

Если вы почувствуете, что на грани, первое, что рекомендует психолог Ольга Голосова, - сделать несколько глубоких вдохов, которые помогут "перестроить физиологию", то есть, успокоить тело. "Когда мы расстроены, тело переходит в режим борьбы, что значит, мы становимся более восприимчивыми, - объясняет психолог. - Мы не можем ясно контролировать мысли и действия, находясь в боевом режиме, поскольку наши умственные ресурсы захвачены эмоциями". Вдохните-выдохните, повторите - и как только чуть успокоитесь, спросите себя, где и какие чувствуете ощущения? Теснит в груди? Откликается в животе? Кружится голова? Понимание физических проекций наших эмоций успокоит их проявления, и как результат, поможет настроению сохранять нейтралитет".

ЗАЗЕМЛИТЕСЬ

Другой способ преодоления стресса по рекомендации Кимберли Элсбах - определение "якоря" в полном осознании нынешнего состояния - прямо не сходя с рабочего кресла. "Когда вы нервничаете и беспокоитесь о чем-то, переключите внимание на ноги, - рекомендует Элсбах. - Почувствуйте, как они устойчиво стоят на земле, подкрепленные ее опорой, как кресло удобно и безопасно поддерживает ваше тело. Этот нехитрый метод буквально заземлит ваш стресс и отвлечет от тревожных мыслей".

ПРОЙДИТЕСЬ

Американская бизнес-журналистка и писательница Энн Кример в книге "Всегда личное: управление эмоциями на новой работе" / Always Personal: Navigating Emotion in the New Workplace утверждает, что "есть лишь один действительно успешный способ подавить эмоции в офисе. Хорошая новость в том, что это очень легко: просто встаньте".

"Представьте, что вы на важной встрече и у вас назревает спор с тем, кто вас явно не понимает, и вы уже готовы взорваться, или чувствуете, как подступают слезы. Прервитесь на минутку, прогуляйтесь до офисного кулера и выпейте воды", - советует Кример. Секрет здесь вовсе не в воде, а в движении, которое запускает восстановление парасимпатической нервной системы, возвращая эмоциональную стабильность, что позволит собраться и возобновить разговор под свежим углом.

Как правило, мы достаточно осведомлены о себе, чтобы распознать признаки назревающего срыва: потные ладони, участившееся сердцебиение, прилив жара к щекам, комок в горле и т. д. "Это именно тот момент, когда нужно действовать, - говорит Кример. - Просто встаньте и пройдитесь куда-нибудь, в конце концов, опишите круг по офису. Позвольте себе взять контроль над эмоциями - даже в кабинете босса: "Знаете, мне нужно выпить воды, вы не против?" Сделайте то, что позволит изменить физические ощущения от разговора или спора. Это поможет успокоиться".

elle.ru