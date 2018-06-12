8 жертв успешного человека

Чтобы достигнуть в жизни того, что нам хочется, необходимо постоянно идти на жертвы. Ниже перечислено то, чем жертвуют люди, нацеленные на успех.

1. Время

Людям интересно, как я совмещаю материнство (у нас трое замечательных детишек), обучение и работу. Мой секрет заключается в крепком кофе (шутка). Ежедневно у меня очень много всяких заданий - и дело не в количестве времени, а в том, как я его использую. Сутки каждого человека имеют одинаковую продолжительность, и у всех нас есть право распорядиться ими на свое усмотрение. Жертвуя своим временем, мы присваиваем какому-то из дел высший приоритет. Именно выполнения этого задания и является ключом к успеху.

Я ежедневно составляю себе список дел на сегодня и стараюсь его придерживаться. Я даже устанавливаю себе сроки на их выполнение и делаю все возможное, чтобы не затягивать с ними. Но если я все же не успеваю, то никогда на себя не злюсь. Негативное мышление отбирает у вас время. Вы можете сказать себе: "У меня осталось всего 20 минут на то, чтобы закончить начатое", или же сформулировать это в более положительном ключе: "Так, еще 20 минут, и если распорядиться ими мудро, то я стану еще ближе к выполнению задачи". Если же не использовать свое время с умом, то нам никогда не добиться чего-то действительного большого и важного.

2. Стабильность

Наша семья всегда жила за счет одного источника дохода. Несмотря на то, что мои статьи приносят деньги, такой доход сложно назвать постоянным. Следуя за своими мечтами, мы жертвуем стабильностью в пользу неопределенности. Бывают недели, когда наш заработок намного выше, чем у наших знакомых. Есть дни, когда заказов вообще нет, а есть и такие, когда в сутки мне приходится писать сразу по две статьи.

Идеальной такую жизнь не назовешь, но это своего рода жертвы, на которые я иду ради своего карьерного роста. Успешные личности должны уметь справляться с финансовыми и прочими трудностями, ведь каждый новый день это череда подъемов и падений, как на американских горках. Отказываясь рисковать, мы тем самым лишаем себя шанса на лучшую жизнь.

3. Личная жизнь

Мы с мужем женаты уже семь лет, но за это время даже в нашем счастливом браке были свои проблемы. Бывают времена, когда я жертвую совместным времяпрепровождением с супругом ради своевременной сдачи очередной статьи. Целеустремленность человека иногда вносит коррективы в его отношения с близкими.

Обязанности есть у всех людей, и порой компромиссов с окружающими не избежать. Если мы не можем отказаться от ночной вечеринки с друзьями ради обучения или работы, то в будущем будем от этого страдать. В такие моменты нам стоит вспомнить о своих первоочередных потребностях, быть внимательными к близким и надеяться, что они поймут важность для нас таких потребностей.

4. Сон

Бывают ночи, когда я решаю отдохнуть от писательской работы и просто засыпаю на диване. Но как бы сильно мне ни хотелось лежать в обнимку с мужем в нашей кровати, я знаю, что вечно так быть не может. Хорошенько выспавшись, я просыпаюсь энергичной и бодрой. Уже поздно, в доме все спят, и только я готова продолжать работать. Как правило, ночью я всегда стараюсь спать по 6 часов. И если у меня не получается этого сделать, то я откладываю свой сон на следующую ночь.

Не имеет значения, сколько всего вы успеваете сделать днем, иногда все же приходится работать и ночью. В противном случае закончить все текущие задания просто не получится. У людей, которые стремятся к успеху, чувство выполнения задания полностью оправдывает недостаток сна.

5. Состояние здоровья

Намереваясь во что бы то ни стало достигнуть своих целей, вы невольно начинаете пренебрегать состоянием своего тела и разума - питаетесь нездоровой едой, забрасываете занятия спортом и тем самым рискуете подорвать как психическое, так эмоциональное здоровье. И хотя это сложно назвать правильным решением, но те, кто стремится к успеху, знают, что все это временные меры.

Можно не уделять все свое внимание физическому, психологическому и эмоциональному состоянию, но переутомление своего тела игнорировать нельзя. Чтобы добиться результатов в какой-то определенной сфере успешные люди порой перестают уделять внимание всему остальному. Но долго так продолжаться не может. Рано или поздно вам придется перейти на здоровый образ жизни, чтобы в будущем ни о чем не жалеть.

6. Спокойствие

Сейчас моя жизнь распланирована по минутам, поэтому я постоянно спешу в попытках все успеть. Нам хочется купить себе более просторный дом, чтобы наши дети могли свободно играть, чтобы они могли приглашать в гости друзей, и чтобы в нем им было комфортнее взрослеть. Вот и причина, почему в последнее время я так занята.

Чтобы хоть как-то поддержать мужа я нашла себе удаленную работу. Пока мои дети в школе, я потихоньку учусь, чтобы потом иметь возможность устроиться на работу. Я никогда не забываю о необходимости ценить настоящее, но не менее важно строить планы и на будущее. Успешные люди знают, что этот хаос в жизни не будет продолжаться вечно.

7. Благоразумие

Иногда я буквально задыхаюсь от стресса, усталости и перенапряжения. В такие дни я задаюсь вопросом, стоит ли то, чем я занимаюсь, всех моих усилий. Но ответ всегда положительный. Труд, направленный на достижение великих жизненных целей, всегда особенно тяжелый. Такие цели и надежды "проверяют" нас и помогают понять, насколько мы стремимся их реализовать.

За столь упорный труд ваши друзья и родственники могут назвать вас безумцем, но вы обязаны продолжать заниматься тем, что велит сердце. Просто помните о необходимости перерывов, отдыха, когда это действительно необходимо, и просто уделяйте время себе. В такие непростые моменты вы становитесь ближе к тому, о чем мечтаете.

8. Мгновенные порывы

В этот самый момент нас одолевает множество желаний. И многие из них заставляют нас откладывать свои текущие дела на потом, хоть мы и не должны так делать. К примеру, человеку может захотеться просто проверить свою ленту новостей в Facebook, а у кого-то еще внезапно появится более серьезное желание приобрести новую машину. Но вопрос здесь в том, что из этого всего для нас действительно важно. Мы должны научиться делать правильный выбор между удовлетворением либо своих мгновенных порывов, либо потребностей, который способствуют достижению мечты.

Дело в том, что в описанных выше внезапных желаниях нет ничего плохого. Они - это самый простой выбор из всех доступных. Но если мы откладываем такие удовольствия на потом, то тем самым экономим свое время и энергию для чего-то более важного. Иногда это может приблизить нас к достижению наших реальных целей. Помните: не все то, чего мы очень хотим, нам действительно сейчас нужно.

Быть может, вам не хочется отказываться от здоровья, благоразумия, свободного времени, полноценного сна, личной жизни, стабильности и спокойствия. Или все это кажется вам слишком сложным. Но поверьте, я отказывалась от всего перечисленного. И мне бы ни за что не удалось уйти от банальных публикаций в личном блоге в роли фрилансера-журналиста, если бы я решила пойти по более простому пути. Без всех этих жертв я не смогла бы развиваться как личность.

Если вы хотите достигнуть успеха и получить желаемое, то жертвы просто необходимы. Но когда вы переступите через себя, то будете лишь благодарны, что в свое время не отказались продолжать свой путь.

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