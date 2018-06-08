Кейт Аптон признана самой сексуальной женщиной в мире - ФОТО

Журнал Maxim на протяжении 18 лет составляет ежегодный рейтинг самых желанных женщин в мире. В этом году титул "горячей штучки" получила 25-летняя Кейт Аптон.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru, американская красавица украсила обложку свежего номера издания. На фото знаменитость позирует в полупрозрачном бежевом топе с глубоким декольте, демонстрируя свой выдающийся бюст. Съемка проходила в израильской пустыне Негев.

Несмотря на то, что Кейт обладает далеко не идеальными параметрами фигуры, ее соблазнительными формами восхищаются миллионы мужчин по всему миру. Девушка попала в модельный бизнес в 2008 году и с тех пор добилась немалых успехов: Аптон стала лицом бренда купальников Beach Bunny Swimwear, появилась на обложках многих топовых журналов, а в 2014 году получила свою первую роль в голливудском фильме "Другая женщина", в котором сыграла вместе с Камерон Диас, Лесли Манн и Ники Минаж.

Н. Гасымова