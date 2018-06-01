Как знаменитости учили английский язык - ФОТО

Кто сказал, что без отличного английского в Голливуде делать нечего? История знает немало примеров знаменитостей, которые учили язык в процессе - и весьма в этом деле преуспели.

Пенелопа Крус

Знойная испанка родилась в небольшом испанском городе Алькобендас. Ее отец был торговцем, мать - парикмахером. Никто и подумать не мог, что маленькая Пенелопа однажды станет звездой планетарного масштаба! И тем не менее у нее все получилось: после учебы в Испанской национальной консерватории она переехала в США, где училась в нью-йоркской школе Кристины Роты, и поняла, что непременно хочет связать свою жизнь именно с кино. Английский она знала откровенно плохо, но очень упорно работала над проблемой: у нее появился отличный фонетист (который, кстати, с ней и по сей день), и, кроме того, Пенелопа буквально зазубривала сценарии и прилежно выписывала все неизвестные слова. Результат не заставил себя долго ждать!

Шакира

Певица родилась в Колумбии и английский учила уже во взрослом возрасте. Помогло ей в этой непростой задаче написание собственного альбома. "Мне нужно было выразить все свои чувства на неродном языке... Весь процесс дался мне невероятно тяжело, но зато уже после я могла свободно изъясняться. И да, я с первого дня большее внимание уделяла произношению и лексике - а уже потом грамматике", - вспоминала Шакира.

Арнольд Шварценеггер

А этот австриец с первого дня своей жизни в США посещал всех специалистов, которых мог найти: курсы, разговорные клубы, репетиторы... Ну и самое главное: он всегда встречался исключительно с американками ("Безотказно работает!").

bazaar.ru