Как успевать выполнять сто дел одновременно - Разбираемся на примере Илона Маска

Когда нам говорят о том, что мультизадачность - это плохо, сразу вспоминается Илон Маск, который уверяет, что вечно делает по сто дел одновременно. Так где же на самом деле правда?

Илон Маск - действительно отличный пример, очень вдохновляющий и при этом человечный. Он начинал с программирования, затем успешно разработал систему безопасных платежей PayPal, а сейчас одновременно очень мощно продвигает человечество сразу по двум направлениям - к беспилотным автомобилям и к космическим перелётам между планетами. Это на самом деле требует очень широкого кругозора, отваги и умения зарабатывать деньги. Если мы попытаемся понять, как устроена система работы Илона Маска, можно увидеть следующее:

Очень прочный фундамент из знаний и "ментальных моделей". На мировом правительственном саммите в Дубае в 2017 году Илон дал интервью, где в качестве основы своих решений назвал физику. Физика лежит в основе инженерного мышления. Если мы пытаемся в чем-то подражать Илону Маску, то тоже должны выбрать прочный фундамент, состоящий не из предрассудков, а из того, что мы можем проверить практикой.

У Илона Маска есть прекрасные команды, работающие по каждому из направлений независимо друг от друга. И все ключевые назначения и собеседования он проводит лично. В итоге Илон Маск - не гений-одиночка, а лидер нескольких очень профессиональных проектных групп, каждая из которых работает с упорством и энтузиазмом.

По сути, Илон вникает в детали только тогда, когда они его интересуют. Остальное делают другие. Он же принимает ключевые решения. При таком подходе многозадачность - это не собственноручное доведение каждого из направлений до идеального состояния, а переключение с одного важного (ключевого) решения на другое.

Вместе с тем в том же интервью в Дубае Илон сказал важную вещь: "Люди, которые действительно решают проблемы, помнят все детали. А те, кто только делает вид, что решает, - теряются, когда речь заходит о частностях". Не думаем, что Илон до мелочей контролирует всё в своих проектах. Он доверяет людям, которых нанял, - и это освобождает его ум для решения по‑настоящему важных вопросов и проблем.

Самое главное - у Илона Маска сейчас нет дел, которые он не выбрал бы сам. Да, он продвигает цивилизацию и технологию, как мало кто другой. Может быть, он вообще уникален. Но он делает то, что его по‑настоящему зажигает, в чём он видит свою миссию, смысл своей жизни. Посмотрите на него в момент, когда он на пресс-конференции рассказывает об успешном запуске Falcon Heavy, - и вы увидите счастливого человека. Он не просто работает ради заработка, он не делает карьеру, он вообще мало заботится о том, что не связано с его проектами. Когда Falcon Heavy успешно выводит по направлению к Марсу личный автомобиль Илона Маска с манекеном за рулём - это одновременно и стильно, и технически оправданно, и забавно, и очень человечно. Рассказывая об этом, Илон сам не верил своему счастью.

В общем, Илон Маск уникален не только и не столько потому, что он очень умён. Да, он умён - но умных много. Его уникальность в том, что он решился сделать то, о чем мечтает. И тут же оказалось, что есть много людей, которые готовы поддержать его инициативы. Когда у человека есть единомышленники, его ответственность за решения разделена с кем-то. При таком подходе многозадачность даётся легче.

bazaar.ru