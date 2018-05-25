Как снова поверить в себя и начать действовать - 5 эффективных способов - ФОТО

В жизни есть много ситуаций, когда хочется просто опустить руки и плыть по течению. Но не зря же главным девизом всех времен была фраза "Не сдавайся!". Вот и ты не спеши это делать.

Доказано, что миром правят успешные и уверенные люди - те, которые верят в себя! Поэтому, чтобы изменить жизнь к лучшему, сначала нужно измениться самой!

Имидж

Все большие перемены начинаются внешнего вида. Не зря в периоды депрессий, ноги идут в салон красоты, чтобы кардинально перекрасить волосы или сделать другую стрижку. Если хочешь вернуть веру в себя - сначала сама поверь в то, что ты привлекательная. Поэтому не бойся полностью поменять гардероб и стиль, если это действительно придает тебе внутренних сил. Нет денег? Найди. Нет вкуса? Обратись к стилистам. Нет настроения? Создай его!

Образование

Чем больше ты знаешь, и умеешь - тем увереннее чувствуешь себя перед другими. Знай, любые навыки - это круто! Чем больше ты будешь учить и познавать нового, тем лучше. Поэтому обязательно ищи возможности и время для разных курсов и мастер-классов, ведь кто-знает, какие навыки тебе пригодятся в будущем!

Путешествуй

Путешествия открывают окно в совершенно иной мир, где ты можешь вдохновиться на новые свершения и кардинальные перемены. Поверь, ничто так не меняет людей, как разочарования и путешествия, где вторые являются действенным лекарством от первых. Поэтому обязательно находи возможность посещать другие страны и города, не стесняйся знакомиться и общаться с новыми людьми и их культурой.

Займись спортом

Здоровый образ жизни поможет тебе трезво взглянуть на жизнь, а еще привести свое тело в форму. Как ни крути, но если твое тело в порядке - ты чувствуешь себя привлекательной, а значит - уверенной в себе, особенно когда тебя позитивно оценивают взглядами прохожие. И помни - ты это делаешь для себя! Это главная мотивация, а без мотивации в спорте нельзя.

Психотерапия

Если ты пережила череду разочарований, то наверняка твоя психика страдала от стресса. Ей однозначно нужно помочь! Это не значит, что с тобой что-то не так, это значит, что тебе нужно помочь посмотреть на мир другими глазами, оставив позади то, с чем одной справиться действительно сложно: несложившиеся отношения, предательство, душевная боль, потери. Поэтому не бойся обращаться к специалисту, если чувствуешь, что самой тебе справиться сложно.

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