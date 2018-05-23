4 признака того, что вы слишком много работаете

Работа, самореализация, востребованность - это прекрасно. Ровно до того момента, когда бесконечные дедлайны и стрессы начинают вредить вашему здоровью. Окей, если здоровье для вас не аргумент, подумайте о собственной продуктивности: невозможно хорошо выполнить задачу, если стараться просто-напросто нет сил. Именно поэтому так важно вовремя распознать проблему и не допустить эмоционального выгорания. Симптомы ниже помогут определить, действительно ли вам стоит продолжать работать 24/7 или все же лучше взять паузу.

Вы снимаете стресс алкоголем. Если бокал красного перед сном стал традицией и практически вынужденной необходимостью, срочно берите отпуск. Регулярное употребление алкоголя мало того что вредит вашему здоровью, так еще и мешает скинуть лишний вес и сводит усилия от тренировок на нет (быть может, для вас это окажется более убедительной причиной передохнуть).

Вы живете по принципу "дотянуть бы до субботы". Все пять дней рабочей недели превращаются в ад - и единственным стимулом становятся выходные. Да что уж там: у некоторых и их нет. Срочно исправляйте положение!

У вас постоянно болит шея. Исследования медицинского журнала Occupation & Environmental Journal показывают, что это самое уязвимое место трудоголиков.

Вы постоянно ругаетесь с близкими - или же вовсе не хотите с ними общаться (сил-то нет!). Помните о пресловутом work-life balance, иначе депрессия вам обеспечена.

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