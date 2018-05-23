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8 профессий для фрилансера

Фриланс - удобная возможность работать и наслаждаться жизнью для тех, кто не может усидеть в условиях офисных реалий. По сути, это образ жизни.

Мифов про фриланс очень много, каждый из которых постепенно развенчивается. Самый популярный гласит о том, что фриланс - это сидеть дома и ничего не делать.  Но пока убедить всех скептиков мы не можем, мы просто выбираем себе подходящую работу для фрилансера.  

Копирайтер  

Профессия копирайтера стала очень популярной в последнее время. Но спрос на копирайтеров еще не получил достаточного предложения, поэтому если ты любишь писать и умеешь это делать хорошо, то можно смело идти в копирайтеры.  Ведь предложений по удаленной работе в этой профессии просто море.  

Ретушер  

Терпения ретушеру требуется куда больше, чем копирайтеру. Еще требуются знания фотошопа и чувство вкуса. В идеале, конечно, и художественное образование.  Однако, рынок ретушеров почти пустой и найти своих клиентов очень легко.  

Пиар-менеджер  

Работа пиарщика в редких случаях требует постоянного нахождения в офисе. Во всех других она возможна в любой точке мира. Но требует серьезных организаторских способностей.  

Web-дизайнер  

Профессия, которая требует если не профильного образования, то врожденных способностей. Но сфера очень интересная, перспективная и быстро развивающаяся.  

SMM-менеджер  

Если с социальными сетями ты на "ты", то можно смело искать своих клиентов и заниматься интереснейшим продвижением в социальных сетях.  

Репетитор  

Класическое репетиторство никто не отменял, но сейчас есть новая и очень популярная версия этой почетной профессии.  Уроки по скайпу проводят все больше преподавателей, ведь такой подход комфортен всем.  

Переводчик  

Здесь как с копирайтерами. Найти клиентов по удаленной форме работы очень просто. Стоит только захотеть.  

Стилист  

Все, что нужно стилисту для фриланса требуется только талант и база клиентов. И желание развиваться и трудиться.

edinstvennaya.ua


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