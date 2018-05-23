8 профессий для фрилансера

Фриланс - удобная возможность работать и наслаждаться жизнью для тех, кто не может усидеть в условиях офисных реалий. По сути, это образ жизни.

Мифов про фриланс очень много, каждый из которых постепенно развенчивается. Самый популярный гласит о том, что фриланс - это сидеть дома и ничего не делать. Но пока убедить всех скептиков мы не можем, мы просто выбираем себе подходящую работу для фрилансера.

Копирайтер

Профессия копирайтера стала очень популярной в последнее время. Но спрос на копирайтеров еще не получил достаточного предложения, поэтому если ты любишь писать и умеешь это делать хорошо, то можно смело идти в копирайтеры. Ведь предложений по удаленной работе в этой профессии просто море.

Ретушер

Терпения ретушеру требуется куда больше, чем копирайтеру. Еще требуются знания фотошопа и чувство вкуса. В идеале, конечно, и художественное образование. Однако, рынок ретушеров почти пустой и найти своих клиентов очень легко.

Пиар-менеджер

Работа пиарщика в редких случаях требует постоянного нахождения в офисе. Во всех других она возможна в любой точке мира. Но требует серьезных организаторских способностей.

Web-дизайнер

Профессия, которая требует если не профильного образования, то врожденных способностей. Но сфера очень интересная, перспективная и быстро развивающаяся.

SMM-менеджер

Если с социальными сетями ты на "ты", то можно смело искать своих клиентов и заниматься интереснейшим продвижением в социальных сетях.

Репетитор

Класическое репетиторство никто не отменял, но сейчас есть новая и очень популярная версия этой почетной профессии. Уроки по скайпу проводят все больше преподавателей, ведь такой подход комфортен всем.

Переводчик

Здесь как с копирайтерами. Найти клиентов по удаленной форме работы очень просто. Стоит только захотеть.

Стилист

Все, что нужно стилисту для фриланса требуется только талант и база клиентов. И желание развиваться и трудиться.

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