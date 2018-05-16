Все деньги мира - Цитаты миллиардеров об успехе и жизни - ФОТО

Джефф Безос, Amazon

Состояние: $112 млрд

"Если в вас нет упрямства, вы слишком быстро откажетесь от экспериментов. А если вам не хватает гибкости, вы будете пытаться пробить головой стену и не увидите иное решение стоящей перед вами задачи".

"Если вы не желаете слышать критику, пожалуйста, не делайте ничего нового".

Билл Гейтс, Microsoft

Состояние: $90 млрд

"Если вас что-то не устраивает на работе - создавайте собственное дело. Я начинал бизнес в гараже. Следует тратить время только на то, что вам интересно".

"Своими успехами в бизнесе я обязан прежде всего способности сосредоточиться на перспективных целях, не поддаваясь соблазну решать сиюминутные задачи".

Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway

Состояние: $84 млрд

"Постоянно откладывать поиски хорошей работы и просиживать на той, что тебя убивает, - это как откладывать секс до пенсии".

"Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польется золото, у тебя должно быть ведро, а не наперсток".

Бернард Арно, LVMH

Состояние: $72 млрд

"Деньги никогда не были для меня целью. Все это время меня бесконечно увлекали творчество и стремление к совершенству - на самом высоком уровне".

Марк Цукерберг, Facebook

Состояние: $71 млрд

"Самое главное в бизнесе - сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться".

"Facebook не создавался для того, чтобы быть компанией. Facebook создавался для того, чтобы выполнять социальную миссию: сделать мир более связанным и открытым".

Амансио Ортега

Состояние: $70 млрд

"Вести бизнес лишь ради денег - это трата времени. Когда ты зарабатываешь столько, сколько мы, очевидно, что больше тебе уже вряд ли понадобится. Для меня деньги имеют лишь одно значение. Они нужны для достижения целей. А если ты успешен, то полезно помочь тем, кто от нас зависит, чтобы и их жизнь стала лучше".

Карлос Слим Хелу, telecom

Состояние: $67,1 млрд

"Компромисс и ответственность - главные составляющие успешного бизнеса".

"Многие люди хотят изменить мир к лучшему для своих детей. Я же хочу изменить своих детей, чтобы они послужили миру".

Чарльз Кох, Koch Industries

Состояние: $60 млрд

"Мой отец всегда говорил: учись всему, что можешь и когда можешь, потому что ты никогда не знаешь, что и в какой ситуации тебе может пригодиться".

Ларри Эллисон, software

Состояние: $58,5 млрд

"Думаю, самых эффективных людей мотивирует не столько жажда успеха, сколько страх перед неудачей".

"Моей отличительной чертой всегда была склонность подвергать сомнению общепринятые взгляды, со скепсисом относиться к экспертам, не трепетать перед авторитетами".

Майкл Блумберг, Bloomberg LP

Состояние: $50 млрд

"Неопытные специалисты должны устраиваться в любую приличную фирму, куда их берут, после чего основная их задача - молча обучаться тому, что они еще не умеют делать".

"Для меня счастье всегда представляло предвкушение, восторг неизведанного, претворения в жизнь чего-то, невыполнимого с точки зрения других, щемящее чувство в груди, предупреждающее: "Впереди опасность"".

elle.ru