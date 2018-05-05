4 знаменитости, которых вырезали из фильмов - ФОТО

Ума Турман

В фильме "Особо опасны" Ума сыграла маму героини по имени Офелия, роль которой блистательно исполнила Блейк Лайвли. Но, увы, зрители так и не увидели Турман на большом экране - режиссер Оливер Стоун убрал все эпизоды с ее участием. А жаль: интересно было бы узнать, как Блейк и Ума смотрятся в одном кадре.

Тоби Магуайр

Для роли журналиста в фильме "Жизнь Пи" Магуайр оказался "слишком знаменитым" - такая формулировка тоже имеет право на существование. По крайней мере, режиссер Энг Ли в последний момент решил, что в его картине нет места звездам такого ранга. Напомним, главную роль в картине сыграл Сурадж Шарма - и для него этот актерский опыт стал первым в жизни.

Роберт Паттинсон

Роберт сыграл сына Риз Уизерспун в картине "Ярмарка тщеславия" - но тогда продюсеры сочли его присутствие в картине лишним. И тем не менее годы спустя мы все-таки смогли увидеть актеров вместе: Уизерспун и Паттинсон сыграли в фильме "Воды слонам!" (на этот раз в роли двух влюбленных).

Том Хиддлстон

Достоверно известно, что в съёмках фильма "Мстители: Эра Альтрона" принял участие лауреат премии "Золотой глобус" Том Хиддлстон - но в конечном счете все сцены с его участием режиссер Джосс Уидон удалил. "Фильм и так получился насыщенным, мы не хотели ещё больше "перенаселить" его персонажами", - прокомментировал свое решение американец.

bazaar.ru