8 октября 2025

8 октября 2025 10:10

Стало известно, какие женские губы наиболее привлекательны для мужчин

Австралийские психологи доказали, что одна черта лица - размер губ - способна заметно изменить восприятие привлекательности. При этом стандарты красоты зависят не только от пола человека, на которого смотрят, но и от того, кто оценивает внешность. Более того, как показали эксперименты, эти представления могут меняться буквально за несколько минут.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Ученые из Университета Сиднея и Университета Квинсленда показали добровольцам фотографии мужских и женских лиц с измененными с помощью редактирования губами - от очень тонких до заметно увеличенных. Участники оценивали привлекательность каждого изображения по шкале.

Выяснилось, что женские лица кажутся привлекательнее с немного увеличенными губами, а мужские - с чуть более тонкими. При этом предпочтения зависели от пола наблюдателя: женщины чаще выбирали более пухлые женские губы, тогда как мужчины отдавали предпочтение естественным.

Вторая часть эксперимента показала, что восприятие можно быстро "перенастроить". После того как участники несколько секунд смотрели на лицо с увеличенными губами, им начинали нравиться и другие лица с более крупными губами. Аналогичный эффект наблюдался и в обратную сторону - после просмотра тонких губ. Он срабатывал даже тогда, когда участникам показывали только губы, без остальной части лица. Это доказывает, что мозг способен по отдельности обрабатывать и "настраивать" восприятие отдельных черт.

По мнению исследователей, механизм объясняет, почему мода на внешность и популярные эстетические тренды меняются так быстро. Постоянное присутствие в информационном поле изображений людей с увеличенными губами способно смещать восприятие нормы - и формировать феномен, который ученые называют "лип-дисморфией". 


