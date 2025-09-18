Дерматовенеролог назвала румянец на щеках признаком болезни кожи

Для многих румянец на щеках - символ здоровья и смущения. Но для миллионов людей во всем мире стойкое покраснение лица, сосудистые "звездочки" и воспаленные бугорки - это ежедневная реальность, имя которой - розацеа.

Как передает Day.Az, о том, что это такое, какие методы лечения наиболее эффективны на разных стадиях заболевания, рассказала 18 сентября "Известиям" врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, преподаватель дополнительного профессионального образования Екатерина Анчикова.

"Розацеа - это хроническое воспалительное заболевание, поражающее преимущественно центральную часть лица: щеки, нос, лоб и подбородок. Его ключевая особенность - нарушение регуляции сосудистого тонуса. Сосуды кожи расширяются, но не могут сузиться обратно, что приводит к стойкой эритеме (покраснению)", - сказала специалист.

По словам Анчиковой, терапия розацеа всегда индивидуальна и зависит от стадии заболевания. На ранних этапах важно избегать провоцирующих факторов, таких как острые продукты и стресс, а также использовать препараты для укрепления сосудистой стенки. На более поздних стадиях применяют лазерные процедуры, антибактериальные препараты. В тяжелых случаях используется хирургическое вмешательство.

"Кожа при розацеа крайне реактивна. Неправильный уход может свести на нет все достижения лечения. Основные принципы: максимальное щажение (отказ от скрабов, детских щеток), бережное очищение, интенсивное увлажнение, обязательная защита от солнца", - заявила врач.

Она подчеркнула, что розацеа - это хроническое состояние, которое нельзя вылечить раз и навсегда, но можно успешно контролировать. Путь к ремиссии лежит через понимание природы болезни, сотрудничество с дерматологом, тщательный подбор терапии и ежедневную заботу о коже.