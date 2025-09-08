Микрозависимость от ботокса становится трендом

Легкий ботокс в межбровку, немного филлера в губы "для формы" и капелька скуловой коррекции - звучит как невинная поддержка молодости. Но со временем возникает ощущение: "если не уколоть - лицо будто осыпается".
Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, это и есть микрозависимость - состояние, при котором желание корректировать внешность становится эмоциональной привычкой.
Почему она возникает?
Психологически - инъекции дают ощущение контроля над временем и старением. Это своеобразный якорь стабильности. Физиологически - эффект от многих процедур носит временный характер. Чтобы поддерживать "тот самый" результат, нужно повторять. И чем чаще повторяешь, тем сложнее остановиться.
Сигналы, что вы в зоне риска:
- Вы планируете уколы по календарю, а не по реальному состоянию кожи
- Вас беспокоит "возврат к себе" после окончания действия препарата
- Вы не замечаете перемен к лучшему, но всё равно идёте на процедуру
- Сравниваете свои черты до и после с тревогой, а не с радостью
Как не попасть в ловушку?
Доверяйте врачу, а не только зеркалу. Настоящий специалист откажет, если "ещё рано".
Фокус на уходе, а не только на уколах. Массажи, аппаратные процедуры, питание кожи - фундамент молодости.
Паузы - не враг. Иногда коже нужно время на восстановление, а не новое вмешательство.
Психотерапия - не табу. Стремление постоянно "улучшать себя" может быть сигналом внутренней тревоги.
Инъекции - не зло. Но, как и с любым инструментом, важно помнить: красота начинается не с шприца, а с принятия себя. И именно в этом - настоящая уверенность.