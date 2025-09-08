8 сентября 2025

8 сентября 2025 10:10

Микрозависимость от ботокса становится трендом

Легкий ботокс в межбровку, немного филлера в губы "для формы" и капелька скуловой коррекции - звучит как невинная поддержка молодости. Но со временем возникает ощущение: "если не уколоть - лицо будто осыпается".

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, это и есть микрозависимость - состояние, при котором желание корректировать внешность становится эмоциональной привычкой.

Почему она возникает?

Психологически - инъекции дают ощущение контроля над временем и старением. Это своеобразный якорь стабильности. Физиологически - эффект от многих процедур носит временный характер. Чтобы поддерживать "тот самый" результат, нужно повторять. И чем чаще повторяешь, тем сложнее остановиться.

Сигналы, что вы в зоне риска:

  •     Вы планируете уколы по календарю, а не по реальному состоянию кожи
  •     Вас беспокоит "возврат к себе" после окончания действия препарата
  •     Вы не замечаете перемен к лучшему, но всё равно идёте на процедуру
  •     Сравниваете свои черты до и после с тревогой, а не с радостью

Как не попасть в ловушку?

Доверяйте врачу, а не только зеркалу. Настоящий специалист откажет, если "ещё рано".
Фокус на уходе, а не только на уколах. Массажи, аппаратные процедуры, питание кожи - фундамент молодости.
Паузы - не враг. Иногда коже нужно время на восстановление, а не новое вмешательство.
Психотерапия - не табу. Стремление постоянно "улучшать себя" может быть сигналом внутренней тревоги.

Инъекции - не зло. Но, как и с любым инструментом, важно помнить: красота начинается не с шприца, а с принятия себя. И именно в этом - настоящая уверенность.


