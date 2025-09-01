Дерматолог рассказала, какие ингредиенты помогут сузить поры

Чрезмерное умывание и теплая погода только усиливают проблему расширенных пор.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда ICON SKIN Галина Амосова.

"Для предотвращения расширения пор летом важно не допускать их "переполнения" себумом. Этому способствует вечернее очищение кожи при помощи средств с компонентами, хорошо растворяющими жир - энзимами, легкими кислотами, а также гидрофильным маслом. Утром достаточно пенки", - рассказала Амосова.

При этом чрезмерное очищение неподходящим средством, а также спиртосодержащая косметика, как сообщила дерматолог, могут нарушить баланс кожи и спровоцировать выделение большего количества себума, усугубив проблему забитых пор.

"Пора - это мышечная "трубка", в просвет которой выходят протоки сальных желез и волосяные фолликулы. За счет мышечного слоя пора может как сокращаться, так и растягиваться, последнее происходит при накоплении себума - жира кожи. Особенно склонны к расширению пор люди с вязким и плотным себумом - мышечной активности пор не хватает для полноценного очищения от него", - отметила эксперт.

Вопреки распространенному мнению, добавила дерматолог, обладатели вязкого себума не сталкиваются с проблемой жирного блеска - напротив, они нередко жалуются на сухость кожи. Также сигналом о повышенной плотности себума являются комедоны и черные точки.

"Необходимо предотвратить пересыхание кожи и себума. Для этого дерматолог рекомендовала использовать косметику с мочевиной, гиалуроновой кислотой, алоэ вера и центеллой, церамидами, а также ниацинамидом, ментолом, цинком, экстрактами лаванды, листьев березы и коры белой ивы - они снижают активность сальных желез", - добавила Амосова.

Кислоты в уходе летом, по словам Амосовой, допустимы на ночь, в концентрации не более 10-15%.

"В деликатной консистенции - сыворотке либо кремовой основе, и только салициловая и азелаиновая. После обязательны воздержание от пребывания на пляже в течение 2-3 дней и применение SPF не менее 50+. Снимать санскрин важно исключительно гидрофильным маслом или двухфазным средством", - рассказала она.

После умывания дерматолог для избегания обезвоживания посоветовала использовать тонизирующие средства и базовый увлажняющий уход.

"Для кожи, склонной к расширению пор, можно выбирать легкие текстуры, водянистые или гелевые сыворотки, а от эмульсий лучше отказаться. Профилактика расширенных пор - важный шаг для предотвращения акне", - подчеркнула эксперт.