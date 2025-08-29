Косметолог объяснила, почему лучше лечить пигментацию осенью и зимой

Осень и зима - идеальный период для коррекции пигментации кожи, в том числе с помощью пилингов.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-дерматолог, косметолог, ботулинотерапевт, лазеротерапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская.

"В осенне-зимний сезон особенно эффективны процедуры, направленные на выравнивание тона кожи. Например, лазерные методики (такие, как фракционный лазер) и химические пилинги (ретиноевый, миндальный) мягко отшелушивают поврежденные слои кожи, стимулируя обновление клеток. Для более щадящего воздействия подходит вакуумный гидропилинг с осветляющими сыворотками на основе витамина С, который не только борется с пигментацией, но и интенсивно увлажняет кожу", - рассказала Каминская.

Она также добавила, что меньшая солнечная активность позволяет коже восстанавливаться без риска повторной гиперпигментации, а прохладная погода уменьшает воспалительные реакции и ускоряет реабилитацию.

"Перед началом курса процедур рекомендуется пройти консультацию дерматолога, чтобы исключить противопоказания и подобрать индивидуальную программу преображения. Осень - время не просто скорректировать последствия лета, но и инвестировать в здоровье и сияние кожи на весь год", - отметила эксперт.

Косметолог объяснила важность домашнего ухода.

"Важно также сочетать профессиональные методики с домашним уходом. Например, включить антиоксиданты (сыворотки с витамином С) и ретиноиды, которые предотвращают повторное появление пятен. Кроме того, даже в пасмурную погоду необходимо использовать SPF-средства, так как UVA-лучи проникают, в том числе через облака и стекла", - высказалась она.