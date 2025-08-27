Врач объяснила, почему после моря появляются прыщи

В народе существует "коллективная мысль", что солнечный свет помогает лечить кожные заболевания, и поездка на море обязательно улучшит состояние кожи.

Однако это распространенное мнение не всегда соответствует действительности, рассказала "Газете.Ru" врач-дерматовенеролог, ассистент кафедры многопрофильной клинической подготовки ИКМ ННГУ им. Лобачевского, сертифицированный тренер компании "Magic Lasers" Мария Валуева, передает Day.Az.

"Солнечный ультрафиолет подавляет иммунитет и действительно может оказать положительное влияние на дерматозы, которые зависят от него: например, псориаз и атопический дерматит могут временно пройти летом. Но многие дерматозы, наоборот, могут обостряться при активизации солнца. Акне как раз относится к этим дерматозам", - объяснила она.

Под воздействием ультрафиолета кожа стремится защититься от него загаром и утолщением рогового слоя. Именно поэтому на море возрастает потребность в использовании солнцезащитных кремов, которые, с одной стороны, защищают от солнечного ультрафиолета, но, с другой стороны, сами могут быть комедогенными факторами (необходимо правильно выбирать солнцезащитные крема для кожи склонной к акне).

"Утолщение рогового слоя как раз и приводит к усиленной закупорке устьев сальных желез и обострению акне. Поскольку процесс происходит постепенно, высыпания имеют отсроченный эффект - коже нужно время, чтобы уплотнить свой роговой слой, поэтому обострение акне наступит после возвращения с моря, из-за чего многие ошибочно связывают его не с солнцем, а со сменой климата", - сказала врач.

Если вам не удалось защитить свою кожу на море, и после отпуска вы отмечаете обострение акне, постарайтесь восстановить свой привычный уход и образ жизни.

"Исключите комедогенные и тяжелые увлажняющие и солнцезащитные средства, отдайте свое предпочтение легким текстурам. Самые частые ошибки в уходе за кожей после отпуска: полная смена привычного ухода на новые, часто более агрессивные, средства; отсутствие должного внимания увлажнению кожи; слишком частое умывание и использование спиртосодержащих средств; использование средств с ретиноидами или кислотами без консультации врача, а также выдавливание воспалительных элементов. Для борьбы с возникшим гиперкератозом подойдет бережный уход с кислотами в небольших концентрациях", - посоветовала она.

Восстановите водный баланс и увлажните пересушенную морем и солнцем кожу. На новые высыпания можете использовать sos-средства из линеек медицинской косметики для акне.

"Если ранее вы консультировались с врачом и применяли местные лекарственные препараты (азелаиновую кислоту, бензоил пероксид, адапален), то верните их в соответствии с назначенным вам курсом лечения. Помните, что кожа реагирует на лечение не моментально, дайте ей 1-2 недели на адаптацию", - сказала эксперт.

Если количество высыпаний усиливается и вы не можете с ними справиться, то обратитесь к врачу для коррекции ухода за кожей. Грамотный врач дерматолог или косметолог, поможет вам скорректировать уход за кожей, и, при наличии показаний, спланировать курс аппаратных методик.