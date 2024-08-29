Пластический хирург рассказал, как убрать живот после родов

После родов живот может быть образован за счет лишней кожи, жировых ловушек или "выпячивания" прямых мышц живота. Чтобы скорректировать эти состояния, могут понадобиться абдоминопластика или липосакция. Об этом "Газете.Ru" рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко, передает Day.Az.



"Абдоминопластика - основная операция, которая избавляет от выпирающего живота после родов. Если есть избыток жира, то может понадобиться липосакция", - рассказал Зленко.



По словам врача, после родов у многих женщин меняется фигура, а живот часто остается выпуклым вне зависимости от образа жизни.



"После родов кожа на животе сокращается, но ее эластичность физиологически ограничена, поэтому может образоваться так называемый кожный фартук из складок. Чтобы его убрать, кожу подтягивают, а лишнюю удаляют", - объяснил Зленко.



Зленко отметил, что даже если кожа обладает хорошей сократимостью, может образовываться выпуклый животик.



"Это связано с таким явлением, как диастаз прямых мышц живота. Мышцы расходятся по белой линии, что приводит не только к появлению выпуклого живота, но нарушению пищеварения и даже болям из-за длительной ходьбы, нагрузки. Во время абдоминопластики можно провести ушивание прямых мышц живота, которое устранит все эти проблемы", - добавил врач.



Он также рассказал, что живот может быть сформирован также лишним жиром.



"В этом случае абдоминопластика не поможет, необходима липосакция, которая устраняет лишний жир. Если есть и жировые ловушки, и избыток кожи, то одновременно выполняются абдоминопластика с липосакцией", - отметил пластический хирург.



Владимир Зленко подчеркнул, что любое хирургическое вмешательство делают минимум через полгода после родов.