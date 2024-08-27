Тонкие брови вновь вернулись в моду в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британская бровистка Холли Паркес рассказала, что сейчас наблюдается тренд на тонкие брови, которые были особенно популярны в 1990-х годах. С подобной формой бровей, в частности, появились на подиуме модели показа Maison Margiela на Неделе моды в Париже - такой макияж для манекенщиц создавала визажистка Пэт Макграт.

Кроме того, с тонкими бровями выходили в свет и многие знаменитости, в том числе актриса Зендея, инфлюэнсер Габбриетт Бектель, а также певицы FKA Twigs и Doja Cat.