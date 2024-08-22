22 августа 2024

22 августа 2024 10:51

Парикмахер раскрыла способы выбрать прическу по форме лица

Парикмахер и мастер-стилист Ольга Богатова раскрыла способы выбрать прическу по форме лица. Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует "Москва 24".

По словам специалистки, правильное разделение прядей зрительно корректирует форму лица. Так, эксперт порекомендовала людям с круглой формой лица сделать косой пробор и уложить челку набок, чтобы визуально вытянуть лицо и приблизить его к идеальной форме.

"Обладателям овальной формы подходит любой вариант. Но если хочется максимально ее подчеркнуть, однозначно рекомендую прямой пробор", - уточнила собеседница издания.


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