Как виноград помогает похудеть?

Виноград считается "запрещенной" ягодой для тех, кто пытается похудеть, но эти плоды все же могут оказать посильную помощь на пути к стройности, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Специалист объяснила, что на самом деле энергетическая ценность винограда довольно небольшая - всего 65 калорий на 100 г. Опасность представляет только высокий гликемический индекс продуктов. По этой причине виноград не рекомендуется часто есть при сахарном диабете и ожирении.

Здоровые люди, в том числе худеющие, могут спокойно употреблять эти плоды. Они вполне впишутся в дневную норму калорий даже при серьезном дефиците, подчеркнула Анна Белоусова.

Кроме того, виноград может помочь худеющим преодолеть так называемый эффект плато. Это когда вес долгое время стоит на месте. Разгрузочный день на винограде позволит ускорить обмен веществ, который естественным образом замедляется во время диеты.

Виноград полезен и тем, у кого диагностированы заболевания печени и почек. Таким людям нужно серьезно ограничивать наличие белков и жиров в рационе, поэтому сладкие ягоды, состоящие из сахара и воды, станут настоящим спасением и утолят голод.

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