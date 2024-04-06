Косметолог дала советы по уходу за кожей весной

Врач-косметолог, основательница клиники "Nadin Cosmetology" Надежда Пак в беседе с "Мослентой" дала советы по уходу за кожей весной. Она призвала есть больше овощей и фруктов, передает Day.Az.

"Основное правило не меняется, независимо от времен года: косметические средства важно подбирать, исходя из своего типа кожи и индивидуальных особенностей. Лучше всего для этого обратиться за консультацией к хорошему косметологу либо дерматологу", - сказала она.

По словам специалиста, зимой процесс отмирания и регенерации клеток замедляется, поскольку кожа спрятана от ультрафиолетовых лучей. Поэтому, когда солнца становится все больше, а одежды - все меньше, нужно обязательно регулярно отшелушивать ороговевшие частицы. Важно подбирать для этого мягкие средства, чтобы не травмировать кожу и не повлечь неприятных последствий. Хорошо применять скрабирующие составы во время принятия ванны, когда кожа чуть размягчена. Обязательно надо учитывать, что кожа на лице мягче и чувствительнее, чем на теле, поэтому для нее лучше применять пилинги, отметила она.

Кроме того, важно употреблять достаточное количество чистой воды, от нее во многом зависит упругость, сияние и свежесть кожи. Весной зачастую начинаем больше двигаться, бывает, даже добавляем спорт в повседневную жизнь, а значит, и потребность в жидкости возрастает. Пак призвала помнить об этом и корректировать количество употребляемой воды. В привычное меню следует обязательно добавить овощи и фрукты, а также принимать витаминные комплексы.

Пусть весной солнца еще немного, но оно уже светит дольше, поэтому важно защищать все открытые участки специальными средствами с SPF. Если большую часть времени проводите в помещении, достаточно SPF 15, если на улице - SPF 30 или выше. Увлажнение

Весной стоит потихоньку переходить на более легкие кремы, сохраняющие влагу и не закупоривающие поры. Плюс ко всему домашний уход должен быть регулярным, средства нужно подбирать, учитывая индивидуальные особенности. Жирная кожа больше требует очищения, сухая - питания и увлажнения. Если есть дерматологические проблемы, то требуется лечение.

Помочь своей коже в межсезонье можно и с помощью салонных процедур. Например, косметолог посоветовала биоревитализацию (процедуру пролонгированного увлажнения, направленная на создание гидрорезерва (запаса воды в дерме)), чистку лица и поверхностный пилинг (они очистят кожу от избыточных роговых клеток, сократят поры и обновят дерму), ботулинотерапию, которая поможет избежать заломов и усугубления морщин при ярком солнце, и липолитическую терапию, благодаря которой лимфодренаж и уменьшение сантиметров в нежелательных областях будет обеспечено.