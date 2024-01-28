Врач перечислила правила ухода за кожей после 50 лет

Уход за кожей после 50 лет зависит от многих факторов, рассказала дерматолог-косметолог Светлана Лапина. О том, как правильно следить за кожей в зрелом возрасте, она поговорила с "Вечерней Москвой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Постепенное угасание гормонального фона влияет и на состояние тканей. В первую очередь меняется структура эпидермиса, волос, ногтей. Поэтому в возрастной косметике должны быть компоненты с эстрогеноподобным действием (например, экстракт сои, клевера, хмеля), лифтинговые добавки (например, гидролизованный коллаген, мукополисахариды, гиалуроновая кислота), питательные и увлажняющие ингредиенты", - перечислила Лапина.

Говоря о профессиональных методах ухода за кожей, она отметила, что выбор инъекционных и аппаратных процедур будет зависеть от типа старения, состояния здоровья и наличия различных заболеваний. "Идеальных методов и рецептов красоты не существует - их комбинацию и ожидаемый результат косметологи определяют уже в ходе личного приема пациента", - заключила врач.