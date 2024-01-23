23 января 2024

23 января 2024 11:25

59-летняя модель раскрыла секрет красоты

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон раскрыла секрет своей красоты в рамках телешоу Sunrise, которое доступно на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

59-летняя манекенщица, во время рассвета модельной карьеры носившая прозвище The Body (Тело) из-за привлекательной внешности, отметила, что в данный момент ее способы поддерживать здоровье стали более естественными. "Я стараюсь окружать себя любовью, смехом, водой и солнечным светом", - заявила знаменитость.

В то же время она рассказала, что предпочитает праздничные бисквитные торты с кремом.


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