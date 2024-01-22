Тренер назвал способ научиться подтягиваться

Тренер и физиотерапевт Грей Кук назвал способ научиться подтягиваться. Его цитирует MenToday.

По словам специалиста, новичкам нужно покорить нижнюю току (вис) и верхнюю точку (удержание на согнутых руках) подтягивания. "А дальше тело само разберется со средней частью", - подчеркнул он.

Тренер рекомендовал начать с отработки виса. "Возьмитесь за перекладину и повисните. Если вы не можете продержаться хотя бы 30 секунд, значит, ваш хват еще слаб. Делайте это каждый день. Не на каждой тренировке, а ежедневно. Ставьте цели: сначала 30 секунд, потом целая минута. Когда будете без проблем висеть по минуте, попробуйте вис на одной руке", - заявил он.

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