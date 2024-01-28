28 января 2024

28 января 2024 09:17

Врач назвала эффективные способы отрастить волосы

Трихолог и основательница косметического бренда Anna Gale Анна Гале назвала эффективные способы отрастить волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания People Talk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь врач напомнила о правильном питании. По ее словам, ежедневный рацион должен быть насыщен кислотами омега-3, цинком, медью, серой, железом, а также кремнием и биотином. Данные компоненты предотвращают сухость и ломкость прядей, придавая им эластичность.

Кроме того, специалист обратила внимание на массаж головы. Гале объяснила, что подобная процедура значительно улучшает микроциркуляцию крови, насыщая волосяные луковицы кислородом. При этом она отметила, что лучше ее проводить с помощью специального пилинга.

В заключение эксперт предложила пересмотреть уходовые средства для волос. В первую очередь необходимо выбрать правильный шампунь, ориентируясь на тип кожи головы. Так, для тех, кто моет волосы ежедневно или два-три раза в неделю, то рекомендуется средство для жирной и нормальной кожи головы. Тем, кто прибегает к этому процессу один-два раза в неделю, можно присмотреться к шампуню для сухого типа.


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