Трихолог дала советы, как избавиться от перхоти

Наличие перхоти может доставить человеку немалый дискомфорт, поскольку она не только заметна на одежде, но и нередко сопровождается зудом и жирностью кожи головы. О том, как своими силами уменьшить проявления перхоти, "Gazeta.ru" рассказала врач-трихолог "СМ-Косметология" Анастасия Федорова, передает Day.Az.

Она отметила, что чаще всего шелушение кожи головы - это проявление себорейного дерматита, но могут быть и другие причины. Поэтому при наличии перхоти важно обратиться к врачу-трихологу, который поможет выявить истинную причину и подберет правильную терапию и домашний уход.

Чтобы уменьшить проявления перхоти в домашних условиях, по ее словам, можно попробовать воспользоваться некоторыми рекомендациями.

"Во-первых, обратите внимание на питание. Рацион, богатый быстрыми углеводами (например, выпечка, сладкое, конфеты), может влиять на появление перхоти. Также к проблемным с этой точки зрения продуктам относятся: молоко животного происхождения (можно заменить на растительное), шоколад, острое, жирное, жареное, копченое, фастфуд", - посоветовала Федорова.

Также она отметила, что в рационе должно быть достаточно овощей и фруктов. По словам трихолога, научно доказано, что включение достаточного количества клетчатки в рацион уменьшает выраженность перхоти на 40%.

Кроме того, важно соблюдать питьевой режим - выпивать не менее 1,5 л чистой воды в сутки. При этом следует помнить, что избыточное количество кофе в рационе негативно влияет на кожу головы.

"Пересмотрите свой домашний уход. Не меняли ли шампунь? Смена ухода может привести к появлению или усилению шелушения. Добавьте в домашний уход пилинги кожи головы - они прекрасно устраняют шелушение. Подобрать пилинг вам поможет врач-трихолог", - добавила специалист.

Также она обратила внимание, что головные уборы не должны сильно сдавливать кожу головы, и лучше, чтобы они были из натуральных материалов.

"Стресс - очень мощный провокатор перхоти. Поэтому, по возможности, старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Также можно внедрить в свою жизнь практики стресс-менеджмента - дыхательные практики, физические нагрузки, йогу, растяжку", - подытожила Федорова.