Лучшие естественные способы сделать губы полнее, если с возрастом они стали тонкими

Чем старше мы становимся, тем более заметными оказываются потери коллагена и эластина, кожа становится менее упругой. Мышцы рта ослабевают и часто губы буквально "проваливаются", превращаясь в тонкую ниточку. Если ты хочешь воздержаться от инъекций, но заинтересована в том, чтобы губы оставались молодыми и пухлыми, скорее читай дальше.

Многие женщины и до, и после 40 лет делают ставку на филлеры или препараты на основе гиалуроновой кислоты, наполняющие губы объемом. Это нормальная часть современной бьюти-рутины, однако не единственный способ сделать губы привлекательными.

Делай отшелушивание

Обязательно добавь в свою программу ухода за лицом скраб или силиконовую кисточку для отшелушивания губ. Это даст дополнительное преимущество: губы станут более гладкими и ухоженными, и лучше будут воспринимать другие косметические продукты, включая декоративную косметику.

"Избавление от сухой кожи на губах позволит влаге проникнуть внутрь. Кроме того, отшелушивание поможет стимулировать выработку коллагена", - говорит косметолог Маргина Деннис. По ее словам, регулярное использование мягкого скраба также помогает сгладить кисетные морщины вокруг рта.

Глубоко (и часто!) увлажняй кожу губ

Использование грамотно подобранного бальзама для губ - еще один способ с возрастом сохранить губы полными. "Глубоко увлажненная кожа выглядит более толстой и пухлой, и нежная кожа губ не является исключением", - напоминает биохимик Валери Апарович. "Эмоленты - это основная группа активных ингредиентов, которые следует искать в формуле средств для губ, предназначенных для этой цели. Они смягчают и питают губы, помогают восстановить гидролипидный баланс кожи, предотвращая "утечку" воды и восполняя дефицит липидов". Лучше всего себя зарекомендовали в этом качестве масла ши (карите), рапсовое, миндальное, кокосовое масла, масло авокадо и касторовое. Обрати внимание, что некоторые компоненты, такие, например, как спирт и глицерин, высушивают кожу, а значит, сводят на нет все усилия.

Избегай матовой помады

Действительное, есть оттенки и финиши помады, которые добавляют объема - в то время как другие делают губы визуально меньше. Стоит держаться подальше от от слишком темных и матовых продуктов для губ. Они привлекают внимание морщинам вокруг рту, подчеркивают сухость.