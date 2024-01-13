Лучшие естественные способы сделать губы полнее, если с возрастом они стали тонкими

Чем старше мы становимся, тем более заметными оказываются потери коллагена и эластина, кожа становится менее упругой. Мышцы рта ослабевают и часто губы буквально "проваливаются", превращаясь в тонкую ниточку. Если ты хочешь воздержаться от инъекций, но заинтересована в том, чтобы губы оставались молодыми и пухлыми, скорее читай дальше.
Многие женщины и до, и после 40 лет делают ставку на филлеры или препараты на основе гиалуроновой кислоты, наполняющие губы объемом. Это нормальная часть современной бьюти-рутины, однако не единственный способ сделать губы привлекательными.
Делай отшелушивание
Обязательно добавь в свою программу ухода за лицом скраб или силиконовую кисточку для отшелушивания губ. Это даст дополнительное преимущество: губы станут более гладкими и ухоженными, и лучше будут воспринимать другие косметические продукты, включая декоративную косметику.
"Избавление от сухой кожи на губах позволит влаге проникнуть внутрь. Кроме того, отшелушивание поможет стимулировать выработку коллагена", - говорит косметолог Маргина Деннис. По ее словам, регулярное использование мягкого скраба также помогает сгладить кисетные морщины вокруг рта.
Глубоко (и часто!) увлажняй кожу губ
Использование грамотно подобранного бальзама для губ - еще один способ с возрастом сохранить губы полными. "Глубоко увлажненная кожа выглядит более толстой и пухлой, и нежная кожа губ не является исключением", - напоминает биохимик Валери Апарович. "Эмоленты - это основная группа активных ингредиентов, которые следует искать в формуле средств для губ, предназначенных для этой цели. Они смягчают и питают губы, помогают восстановить гидролипидный баланс кожи, предотвращая "утечку" воды и восполняя дефицит липидов". Лучше всего себя зарекомендовали в этом качестве масла ши (карите), рапсовое, миндальное, кокосовое масла, масло авокадо и касторовое. Обрати внимание, что некоторые компоненты, такие, например, как спирт и глицерин, высушивают кожу, а значит, сводят на нет все усилия.
Избегай матовой помады
Действительное, есть оттенки и финиши помады, которые добавляют объема - в то время как другие делают губы визуально меньше. Стоит держаться подальше от от слишком темных и матовых продуктов для губ. Они привлекают внимание морщинам вокруг рту, подчеркивают сухость.
А косметические продукты с кремовой текстурой или цветные блески для губ с высокой концентрацией питательных масел и растительных экстрактов сохраняют кожу губ увлажненной, и это помогает губам выглядеть полнее и привлекательнее
Используй карандаш для губ
Возможно, ты пропускаешь этот шаг - не стоит! "Используй карандаш для губ того же цвета, что и твои собственные губы или немного темнее, затем наноси помаду и добавь немного более светлого блеска в самый центр", - рекомендует Маргина Деннис.
А Келли Мартинес, мастер перманентного макияжа, предлагает попробовать эффект омбре: "Мягкий контраст добавляет глубину и объем. Также можно изменить цвет губ от более темного по внешним краям к более светлому по направлению к центру, это создаст визуально более полные губы".
Попробуй плампер
Это устройства для временного увеличения объема губ, которые используются вместе со специальной сывороткой - они действуют за счет вакуумного всасывания. При правильном применении и в отсутствие противопоказаний плампер действует не только в моменте, за считанные минуты делая губы заметно более полными, но и увеличивает выработку коллагена.
Добавь в уход средства с ментолом
Валери Апарович также предлагает попробовать бальзамы для губ или сыворотки с ментолом и другими производными мяты.
"Эфирное масло мяты перечной оказывает успокаивающее, охлаждающее, освежающее и увлажняющее действие, а также придает объем. Благодаря содержанию ментола мята улучшает кровообращение и расширяет кровеносные сосуды, естественным образом делая губы ярче и пухлее", - уточняет эксперт.
Не забывай о защите от ультрафиолета
Вообще-то эта рекомендация относится к коже в целом, а не только к губам. Защищать губы от разрушительного действия солнечного излучения очень важно, иначе свободные радикалы и окислительный стресс ускорят старение, спровоцировав обезвоживание и сухость. Используй продукты широкого спектра с SPF не менее 15. Хорошо, если средство дополнительно содержит витамины растительного происхождения (Е, К и А). Они действуют как укрепляющие антиоксиданты, усиливающие регенерацию клеток.