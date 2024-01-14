Как правильно краситься после 50 лет: 7 гениальных лайфхаков, которые изменят твою жизнь

Запоминай несколько простых трюков возрастного макияжа, которые придадут твоему лицу свежий и подтянутый вид.
Если ты думаешь, что к 50 годам ты познала чуть ли не все премудрости макияжа, то глубоко ошибаешься. Многие женщины, напротив, будто нарочно игнорируют хитрости визажистов, которые призваны сделать их визуально моложе.
Прямо сейчас запоминай 7 гениально простых приемов в макияже, которые особенно актуальны для зрелых красавиц, но в целом легко применимы и для женщин всех возрастов.
Наноси сияющие тени по центру век
Большинство женщин после 40 лет сталкиваются с одним и тем же страхом: беспокоятся, что их взгляд со стороны кажется потухшим и уставшим. Но на самом деле эту распространенную проблему призван решить всего один простейший прием в макияже.
Чтобы зажечь огонек в глазах, достаточно лишь нанести кремовые тени с металлическим отливом прямо по центру век. Для дневных образов подойдут более светлые оттенки, а для вечерних - темные. Взгляд будет раскрываться всякий раз, когда свет будет попадать на веки.
Если ты гадаешь, какие именно тени выбрать, запомни простое правило: если у тебя холодная кожа, то выбирай серебристые тона, а при теплом подтоне делай ставку на золотые и медные цвета.
Используй цветокоррекцию
Цветокоррекция работает куда круче обычного консилера. С ее помощью можно надежно скрыть красные пятна, желтизну лица, темные круги под глазами и другие несовершенства. Принцип этой техники заключается в использовании цвета противоположного цвету кожи в целях его нейтрализации.
Например, зеленый помогает бороться с покраснениями, оранжевый призван маскировать темные круги, а персиковый нейтрализует синий и фиолетовый цвета. Исходя из проблемы, тебе потребуется нанести небольшое количество цветового корректора на нужную область, растушевать его кистью или спонжем, а уже поверх замаскировать тональным кремом.
Прорабатывай межресничку
Многие женщины недооценивают важность выделения слизистой верхнего века, а зря! Именно этот простейший прием помогает сделать ресницы более объемными, а взгляд открытым и таинственным. Для этих целей лучше всего подойдет коричневая водостойкая подводка или карандаш, с помощью которых можно аккуратно распределить цвет по основанию ресниц.
Подкручивай ресницы
Хочешь забыть об уставшем взгляде? Тогда заведи в косметичке керлер для ресниц, который всего за несколько секунд поможет распахнуть глаза и придать ресницам естественный и красивый изгиб. Не забывай об этом важном шаге перед нанесением туши, и сразу же заметишь разницу.
Не забывай про карандаш для губ
С возрастом наши губы теряют коллаген, из-за чего их границы постепенно размываются. Чтобы визуально сделать их более пухлыми, используй телесный карандаш, с помощью которого ты можешь зайти даже чуть дальше естественной линии губ. Если поверх карандаша ты нанесешь нюдовую помаду такого же оттенка, что и контур, то придашь своим натуральным губам еще большую полноту и объем.
Используй кремовые румяна
Замени пудровые румяна на кремовые, - последние помогут добиться более естественного и юного сияния кожи. Наноси их прямо пальцами на яблочки щек и тушуй по направлению к вискам. Такая хитрая техника помогает добиться моментального омоложения без уколов и пластики.
Не забывай про уход и праймер
Больше половины успеха возрастного макияжа заключается в правильной подготовке кожи. Начни с увлажняющего крема с гиалуроновой кислотой, а следом нанеси крем с SPF и дать ему полностью впитаться. Теперь наконец пришла очередь праймера. Он создаст специальный барьер на коже, сузит поры и не даст тону осесть в мелких морщинках.