Как правильно краситься после 50 лет: 7 гениальных лайфхаков, которые изменят твою жизнь

Если ты думаешь, что к 50 годам ты познала чуть ли не все премудрости макияжа, то глубоко ошибаешься. Многие женщины, напротив, будто нарочно игнорируют хитрости визажистов, которые призваны сделать их визуально моложе.

Прямо сейчас запоминай 7 гениально простых приемов в макияже, которые особенно актуальны для зрелых красавиц, но в целом легко применимы и для женщин всех возрастов.

Наноси сияющие тени по центру век

Большинство женщин после 40 лет сталкиваются с одним и тем же страхом: беспокоятся, что их взгляд со стороны кажется потухшим и уставшим. Но на самом деле эту распространенную проблему призван решить всего один простейший прием в макияже.

Чтобы зажечь огонек в глазах, достаточно лишь нанести кремовые тени с металлическим отливом прямо по центру век. Для дневных образов подойдут более светлые оттенки, а для вечерних - темные. Взгляд будет раскрываться всякий раз, когда свет будет попадать на веки.

Если ты гадаешь, какие именно тени выбрать, запомни простое правило: если у тебя холодная кожа, то выбирай серебристые тона, а при теплом подтоне делай ставку на золотые и медные цвета.

Используй цветокоррекцию

Цветокоррекция работает куда круче обычного консилера. С ее помощью можно надежно скрыть красные пятна, желтизну лица, темные круги под глазами и другие несовершенства. Принцип этой техники заключается в использовании цвета противоположного цвету кожи в целях его нейтрализации.

Например, зеленый помогает бороться с покраснениями, оранжевый призван маскировать темные круги, а персиковый нейтрализует синий и фиолетовый цвета. Исходя из проблемы, тебе потребуется нанести небольшое количество цветового корректора на нужную область, растушевать его кистью или спонжем, а уже поверх замаскировать тональным кремом.

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