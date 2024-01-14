Джулия Робертс раскрыла секрет красоты

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс в интервью британской версии журнала Vogue раскрыла секрет красоты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

56-летняя звезда фильма "Эрин Брокович" отметила, что сохранять моложавую внешность ей помогает хорошая наследственность. Кроме того, по словам артистки, на ее привлекательности положительно сказывается отношение ее супруга. Известно, что Робертс в течение 21 года замужем за оператором Дэниэлом Модером.

"Хорошие гены, жизнь, приносящая удовлетворение, и я говорила это обычно в шутку, но я верю в любовь хорошего мужчины. Я считаю, что мой муж любит меня и заботится обо мне так, что я чувствую себя глубоко счастливой. И каждый раз, когда вы видите кого-то счастливого, не имеет значения, сколько ему лет", - объяснила собеседница издания.